Количество денег в обращении резко выросло 5 29.01.2020, 11:12

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И это может указывать на нездоровые явления в экономике.

Статистика Нацбанка по широкой денежной массе показала резкий рост количества денег в обращении за 2019 год. Количество наличных денег выросло почти на 24% – до 3,71 млрд руб., безналичных на счетах до востребования – на 16,75% – до 6,57 млрд руб. Срочные счета физических и юридических лиц также выросли: суммарно на 33,9% – до 9,88 млрд руб, пишет «Экономическая газета».

Таким образом, за прошлый год широкая денежная масса увеличилась на 26%, или 4,16 млрд руб. Из всей этой суммы «новых» денег 49,5% пришло в систему в IV квартале, в т.ч. 40% – в декабре.

В масштабах года сумма прироста почти поровну распределяется между физическими и юридическими лицами. 50,7% «новых» денег пришлись на физических лиц: 17,2% в виде роста наличной денежной массы, 33,5% – на счетах до востребования и срочных банковских вкладах. Если же взять самый денежный месяц – декабрь 2019 г. – тогда чаша весов склонится в пользу юридических лиц. 80% прироста денежной массы в этом месяце пришлось на юридические лица.

Откуда взялись эти деньги в системе? Одна из причин – чистая продажа иностранной валюты. Как показывают данные Нацбанка, за прошлый год население продало валюты на 9,763 млрд USD, а купило на 9,165 млрд USD; юрлица продали на 22,374 млрд USD, купили на 21,843 млрд USD. Таким образом, превышение продажи над покупкой составило 1,13 млрд USD, что объясняет не менее 50% увеличения рублевой денежной массы.

Остальную часть «новых» денег в системе можно объяснить увеличением объемов выданных кредитов, ростом заработных плат и трансферт населению, государственными дотациями отдельным предприятиям. Однако если судить по росту ВВП, такая политика не ведет к повышению эффективности предприятий, а скорее позволяет им оставаться на плаву.

Производительность труда по итогам 2019 г. едва возросла (+1,3% относительно уровня прошлого года), а реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) по итогам только первых трех кварталов 2019 г. выросли на 6,8%. Однако, как мы видели ранее (см. статью «Белорусы стали больше зарабатывать. Но тратить эти деньги не хотят», увеличение доходов населения ведет к увеличению сбережений, но не стимулирует рост потребительских расходов. Это означает, что накопленные населением деньги не работают на благо экономики. Наоборот, увеличение денежной массы в отрыве от производительности труда грозит ускорением инфляции.

Иными словами, в погоне за экономическим ростом методами количественного стимулирования вряд ли у Нацбанка получится усидеть одновременно на двух стульях – разогнать рост ВВП до требуемых 1,9% в 2020 г. и сохранить инфляцию на уровне 4,7%. Пора наконец признать, что проблема в неэффективности государствнного сектора, и расчистить эти авгиевы конюшни.