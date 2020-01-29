У дальнобойщика под Минском коронавирус не подтвердился 3 29.01.2020, 11:24

Фото: телеграм-канал Nexta

Мужчину увезли в больницу в изоляционном боксе.

В телеграм-канале Nexta появилось сообщение, что в поселке Привольном под Минском госпитализировали дальнобойщика одной из крупных логистических компаний с подозрением на коронавирус.

Как сообщает канал, водитель недавно вернулся из Китая. У него поднялась температура — коллеги вызвали скорую. Медики, которые приехали на вызов, были в спецкостюмах, пациента также перевозили в специальном изоляционном боксе.

Портал tut.by выяснил, что водитель, который вернулся из рейса в Китай, — 36-летний белорус, работает в российской компании под брендом R Group. Мужчина был в Маньчжурии — это северо-восток КНР, часть страны, прилегающая к российско-китайской границе.

— У нас есть медкабинет, куда могут обратиться водители, которые плохо себя чувствуют. Перед рейсом медосмотр обязателен, а после — по их желанию. Этот водитель пожаловался медикам на недомогание. Померили температуру — 37,2 градуса. Мы решили вызвать скорую, — рассказала Екатерина Босякова, директор предприятия.

Врачи скорой помощи изолировали дальнобойщика, а после решили госпитализировать его в больницу. Пока мужчина находился в медучреждении, фирма-перевозчик проводила дезинфекцию и принимала меры предосторожности.

— Водитель на связи. Сегодня он позвонил нам по телефону и сообщил, что чувствует себя хорошо, температуры у него уже нет, — добавила директор.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила: температура у мужчины нормализовалась, он отдыхает в специальном боксе в больнице. Коронавирус у пациента не подтвердился.

Как ранее рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси нет пациентов с диагностированным новым вирусом пневмонии. При этом в стране проводят все возможные противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не допустить попадания вируса в страну. В Национальном аэропорту усиливают контроль. Сначала сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и такие пациенты будут передаваться медицинской службе гражданской авиации. Для них отдельно будет проводиться пограничный и таможенный контроль, чтобы не смешивать потоки пассажиров. В аэропорту откроют лабораторию, где пассажиры, которые долго были в Китае, пройдут диагностику на новый вид пневмонии — у них возьмут мазки со слизистой. Результат будет готов в течение 4−12 часов. Анализы будут проводить за счет госбюджета.

В Беларуси уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В.

Заразиться новым вирусом достаточно непросто, должен быть длительный контакт с заболевшим. В зоне риска находятся медицинские работники. Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от этого вируса пневмонии намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания.