Неприятный сюрприз для Лукашенко Петр Мигурский

29.01.2020, 11:41

Cлучился конфуз.

По приезде в Шклов Александр Лукашенко вознамерился посетить ряд местных предприятий: РУП «Завод газетной бумаги», Шкловский маслодельный завод, «Данон», льнозавод и деревообрабатывающее предприятие «Шклов Форест ЛТД».

С последним предприятием случился конфуз – оно … не работает. Это был весьма неприятный сюрприз для Лукашенко.

Созданная в 2002 году компания ИООО «Шклов Форест ЛТД» — один из немногих латвийских инвесторов в те времена не только в производственный сектор, но и в целом в экономику Беларуси.

«Шклов Форест» создавалось для лесозаготовительной работы — переработки усыхающих ельников (около 25 тыс. куб. м. леса.). С этим компания справилась. Но белорусские власти попросили ее владельцев, в число которых входили американская компания «Командер Кэпитал ЛЛК» и рижская фирма Lindeks , углубить переработку. Владельцем латвийской компании тогда являлся бизнесмен Айгарс Кименис. Его лесозаготовительные и торговые компании, расположенные в Латвии и России, ежегодно реализовывали около 200 тыс. куб. метров древесины на сумму 20 млн. долларов США в основном на рынке Великобритании. В структуру бизнеса входила также и сеть магазинов для работы в саду и огороде. «Шклов Форест» производил пиломатериалы, а также обещал наладить выпуск топливных гранул и погонажных изделий. Последние сроки по реализации этих проектов истекли в ноябре 2013 года.

Чем же так примечательно иностранное предприятие со шкловской пропиской! Дело в том, что его два раза посещал Лукашенко и пытался навязать иностранным владельцам свое видение развития их бизнеса. Впервые Лукашенко посетил Форест ЛТД в 2005 году и потребовал «углубить переработку древесины». Хозяева такому вниманию главы государства обрадовались, пообещали перевооружиться и сменить профиль на более сложную продукцию. Обещания прошли через мировой кризис, личный интерес и жадность местных чиновников. По инсайдерской информации, а шкловчане помнят те времена по нашествию разных чиновников и артистов, на частные предприятия легла часть расходов по приёму знатных (аппетит, ссобойка) гостей. Не всяк бизнесмен способен был выдержать дополнительный налог всеядных чиновников: какое уж тут развитие – выжить бы.

В 2012 году Лукашенко вновь посетил Форест ЛТД и пообещал создать образцово–показательное предприятие и показать тот путь, по которому надо модернизировать предприятия низшего уровня. До 7 ноября 2013 года он поручил установить новое оборудование для выпуска продукции с большей глубиной переработки. Ему пообещали заброшенные строения «Шклов Форест ЛТД» превратить в современный цех по выпуску вагонки, плинтусов, наличников, а в будущем, не исключено, и мебели. Лукашенко готов был подождать год. Но частник счел нецелесообразным дополнительно вкладывать деньги в шкловское предприятие. Проблемой Фореста занимались глава администрации Лукашенко, председатель облисполкома, местная власть. В октябре 2015 года по решению Экономического суда Могилевской области на заводе введено конкурсное производство. По данным министерства по налогам и сборам от 13.06.2018 года предприятие ликвидировано по причине банкротства.

Петр Мигурский, 6tv.by