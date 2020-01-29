Скандал в Испании: Мадрид нарушил санкции Евросоюза 1 29.01.2020, 11:52

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Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес

Фото: Reuters

Парламентская оппозиция требует начать расследование.

В Мадриде разгорелся политически скандал из-за просочившейся в прессу информации о тайной ночной встрече в понедельник, 20 января, в столичном аэропорту Барахас министра транспорта Испании Хосе Луиса Абалоса с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Дело в том, что Родригес фигурирует в списке из 11 высших деятелей венесуэльского режима, на которых распространяются санкции Евросоюза. Они обвиняются в нарушении прав человека и подавлении гражданских свобод в Венесуэле, сообщает dw.com.

В соответствии с решением ЕС, принятым в 2017 году, страны-члены не должны принимать на своей территории лиц из санкционного списка, а их официальные лица - поддерживать контакты с перечисленными в нем венесуэльцами.

Требование оппозиции

Испанская парламентская оппозиция потребовала расследовать встречу в Барахасе и отстранить Абалоса от должности - за грубейшее нарушение норм общеевропейской внешней политики. Проблема в том, пояснил DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено, что Абалос - не просто один из 23 членов кабинета министров, возглавляемого Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Он во многом определяет курс правительства, являясь доверенным лицом премьера Педро Санчеса.

Что касается самого Абалоса, то он поначалу отрицал встречу и переговоры с находившейся в Испании не менее 8 часов Родригес, заявляя, что отправился ночью в аэропорт для общения с неким "старым другом". Впрочем, затем министр все же был вынужден признать факт беседы, хотя так и не раскрыл ее содержание.

Абалос также заявил, что зона WIP аэропорта, где он вел переговоры с венесуэлкой, якобы не является территорией Испании, а посему предписание ЕС нарушено не было. Газета El Confidencial в этой связи приводит мнение Франсиско Хименеса, профессора международного права Университета имени короля Хуана Карлоса. Эксперт утверждает, что вся территория аэропорта является территорией Испании.

Влияние популистов?

Масло в огонь скандала подлил отказ премьера Санчеса принять лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо, совершавшего в последние дни поездку по Европе, где он имел многочисленные встречи на высшем уровне.

По мнению Варела Морено, позиция премьера и встреча Абалоса, возможно, объясняются нажимом со стороны популистов из партии "Подемос" (Мы можем). Пять ее представителей входят в недавно сформированное коалиционное левое правительство Испании.

Примечательно, что до альянса с "Подемос" ИСРП занимала весьма критическую позицию по отношению к венесуэльскому режиму Николаса Мадуро и всецело поддерживала Гуайдо. Ну, а "Подемос", как известно, была создана в 2014 году при финансовой поддержке режима Мадуро, утверждает профессор.