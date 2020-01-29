закрыть
29 января 2020, среда, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Алеся Круткина арестовали на 15 суток

  • 29.01.2020, 11:14
Алеся Круткина арестовали на 15 суток
Алесь Круткин

Активиста «Европейской Беларуси» судили за защиту независимости.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» судили за участие в мирной акции в защиту независимости, которая прошла в Минске в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Процесс состоялся в закрытом режиме, информация о нем стала известна только после того, как активиста доставили в местный ИВС.

Алеся Круткина задержали 27 января в Витебске, он провел сутки за решеткой и сегодня был этапирован в Полоцк, где и прошел суд.


популярное за неделю

Мнение

Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев