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Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли за квартал

  • 29.01.2020, 12:25
Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли за квартал

Причиной роста дохода стал высокий спрос на iPhone 11.

Компания Apple отчиталась о росте выручки в первом квартале 2020 финансового года до $91,8 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее. Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд. Об этом говорится в квартальном отчете компании, сообщает nv.ua.

Отмечается, что оба показателя являются рекордно высокими для Apple. Рост доходов в компании связывают с высоким спросом на iPhone 11, носимые устройства и сервисы. По словам СЕО Apple Тима Кука, доходы от носимых устройств и сервисов достигли рекордных показателей по выручке за квартал.

Квартальная прибыль от продажи смартфонов составили $55,96 млрд $51,98 млрд за аналогичный период прошлого года). Подписки на различные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд годом ранее), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и аксессуаров — $10 млрд ($7,3 млрд в прошлом году).

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В то же время, продажи Mac и iPad по сравнению с прошлым годом снизились с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.


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