Палестина отвергла «сделку века», предложенную Трампом 3 29.01.2020, 12:37

Махмуд Аббас

Махмуд Аббас провел экстренную встречу с палестинскими группировками.

Председатель так называемой Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока. Об этом пишет liga.net cо ссылкой на АР.

"После бессмысленной чепухи, которую мы услышали сегодня, мы говорим тысячу раз "нет" сделке века", - сказал он.

Аббас провел экстренную встречу с палестинскими группировками, включая ХАМАС, чтобы обсудить единый ответ на план, ХАМАС также высказался по поводу плана Трампа, отвергнув "заговор США и Израиля".

Вчера палестинские протестующие столкнулись с израильскими силами на окраине Рамалла, недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль. Протестующие жгли шины и фотографии Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.