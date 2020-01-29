«Баста!»: На счетчик в Беларуси ставят целые области 3 29.01.2020, 12:41

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Полтора миллиарда долларов на спасение диктатора-неудачника никак не хватит.

Когда денег нет, а очень хочется, власти привычно лезут в наши карманы. Но сейчас совсем беда — «война идет», как проговорился в очередной раз Лукашенко. Поэтому на счетчик ставят целые области, пишет Telegram-канал «Баста!».

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Что делать? А ничего – крутитесь, как хотите, а полтора миллиона долларов на парады, дворцы и подачки накануне выборов найти придется.

Лукашенко сегодня так прямым текстом и сказал. Реформировать экономику, привлекать инвестиции? Нет, просто все отдать. Ищите, где хотите. На войне, как на войне.

А другим областям советуем не расслабляться — полтора миллиарда долларов на спасение диктатора-неудачника никак не хватит.