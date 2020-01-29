Кем были рассекреченные шпионы СССР? 29.01.2020, 12:51

В течение многих лет они поставляли в Москву секретные данные из стран Европы, Америки и Азии.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал имена семи разведчиков, которые много лет поставляли в Москву секретные данные, выдавая себя за коренных жителей стран Европы, Америки и Азии. Официальные биографии этих людей крайне скудны. Би-би-си удалось собрать чуть больше информации о некоторых из них.

Все люди, чьи имена были обнародованы, служили так называемыми разведчиками-нелегалами. Это люди, которые забрасывались СССР и Россией в другие страны с поддельными документами для длительной автономной работы.

«Нелегалы» делают вид, что родились и выросли в этой или другой дружественной стране, и пытаются получить секретную информацию, обычно доступную только местной политической или военной элите.

Би-би-си удалось найти дополнительные подробности биографий трех из семи людей, о которых сообщил Нарышкин.

Виталий Нуйкин. «Расслабился и умер»

Виталий Нуйкин. Фото: svr.gov.ru

Нуйкин мог бы стать дипломатом. Но на последних курсах на молодого человека вышли представители КГБ, предложив работать за рубежом под чужим именем. Нуйкин согласился, а потом привлек к шпионажу и свою жену Людмилу.

«Муж как-то невзначай спросил меня: не хочешь ли потрудиться с чужим паспортом? А я говорю: зачем мне чужой, у меня свой хороший. И больше мы никогда ни о чем таком не говорили. Муж был уверен во мне, что пойду за ним», — рассказала Людмила Нуйкина в интервью «Российской газете» в 2018 году.

Выдавая себя за уроженцев франкоязычных стран, Нуйкины занимались в основном промышленным шпионажем, а также сбором информации о политической обстановке в Африке и Юго-Восточной Азии. «Мы появляемся как бы из воздуха. Ниоткуда. Мы никто и звать нас никак», — так описывала Людмила правила работы советских «нелегалов».

В начале карьеры Виталия и его жену чуть не выдало то, что они были крайне непривычны к изобилию товаров в магазинах после созерцания полупустых прилавков в СССР.

«Помните, у нас были трудности с туалетной бумагой? И я, увидев в супермаркете огромные пачки, забила ими всю тележку. Муж мне сразу: ты что делаешь? Поставь на место сейчас же», — вспоминала позже Людмила.

Настоящие имена Нуйкиных, а также то, что они шпионят на СССР, британской разведке сообщил двойной агент Олег Гордиевский. Он дружил с парой и часто бывал у них в гостях.

К моменту, когда контрразведка попыталась арестовать Нуйкиных, пара уже обзавелась новыми поддельными документами и биографиями. Обнаружили нелегалов не сразу.

Людмила успела уехать в СССР чуть раньше, а Виталию, чтобы избежать ареста, пришлось несколько дней прятаться в порту в трюме причалившего судна. По пути в СССР он чуть не утонул во время сильного шторма, но корабль спасли.

В 1997 году у Нуйкина случился сердечный приступ.

«Инфаркт у него случился в аэропорту, но он заставил себя сесть за руль своей машины, доехать в нашу поликлинику, отстоять в очереди за медицинской карточкой, а потом немножко расслабился. И наступила клиническая смерть. Его воскрешали пять часов и спасли. После этого прожил еще год», — рассказала жена Виталия Нуйкина «Российской газете» через 20 лет после его смерти.

Евгений Ким. Трагедия полковника

Фото: bbc.com

Будущий шпион родился в корейской семье в 1932 году в городе Кочан, Корея. До сих пор о смерти Кима известно гораздо больше, чем о его жизни. В 1998 году в Москве отставного полковника КГБ сбила машина. Организацию похорон взяло на себя государство.

По воспоминаниям представителей корейской диаспоры в России, на похороны Кима собралось всего лишь девять корейцев. Зато представителей СВР было в разы больше: «Огромный зал, человек на 200, был заставлен поминальными столами. Родственников усадили на почетное место рядом с генералами и полковниками, ветеранами СВР».

Ким начал работу на КГБ в 1950-х годах. С женой и сыном для этого пришлось разлучиться. Евгений работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя. Жена же имела типичную славянскую внешность и не имела способностей к сложным восточным языкам.

Евгений Ким. Фото: svr.gov.ru

В середине 1950-х годов сын Кима, подросток, случайно утонул во время купания. После этого жена решила развестись с Евгением.

«Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы», — говорится о безымянном разведчике в рассказе, опубликованном в газете «Аргументы и факты» в 2017 году. Детали этого рассказа во многом совпадают с установленными фактами биографии Кима.

Там же в общих словах поясняется, какой путь Ким прошел в неназванной азиатской стране: «Первое, что он увидел после заброски в далекую чужую страну, — бесконечные валуны. Под одним из них он нашел кем-то припрятанную крестьянскую одежду. Ему пришлось строить свою новую биографию… Выбился в люди. Занял, преодолев неимоверную конкуренцию, высокий пост».

В 1987 году полковнику Киму засекреченным указом присвоили звание Героя Советского Союза.

Михаил Васенков. Отец пианиста

Михаил Васенков. Фото: svr.gov.ru

На Западе Васенков более известен как человек, десятилетиями выдававший себя за Хуана Ласаро.

Первый раз его имя всплывает в 1976 году, когда он прибыл в столицу Перу из Мадрида. Ласаро утверждал, что он приехал в Лиму для исследования местного рынка табака по заказу одной из испанских компаний.

Ласаро получил перуанское гражданство и сделал успешную карьеру фотографа. На одном из мероприятий он познакомился с известной местной тележурналисткой Вики Пелаес. Говорили, что она влюбилась в Ласаро с первого взгляда. В 1983 году пара поженилась, затем они переехали в США.

«Вики, звезда перуанского телевидения, хорошо известная во всей Латинской Америке, без проблем получила должность в одной из самых известных испаноязычных газет США — El Diario La Prensa, издающейся в Нью-Йорке. Ее муж защитил докторскую диссертацию и получил должность преподавателя в престижном нью-йоркском Барух-колледже. Кроме того, он тоже начал публиковать свои политические эссе», — писала о Васенкове-Ласаро и его жене газета «Коммерсант».

Судя по всему, работа у Васенкова шла хорошо. В 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В США у пары родился сын — Хуан младший. Мальчик с детства проявлял большой талант к игре на фортепиано. Позже он стал лауреатом международных конкурсов.

Но настоящая известность пришла к семье Ласаро в 2010 году, когда Хуан-старший, Вики и еще восемь человек были задержаны ФБР по подозрению в сотрудничестве с российской Службой внешней разведки. Считается, что Хуана Ласаро выдал перешедший на сторону США бывший офицер СВР Олег Потеев.

В документах, которые ФБР представило в суде, Васенков-Ласаро и его жена работали над обеспечением финансирования сети российских «нелегалов» в США. При этом, как сообщалось, на связь с Москвой шпионы выходили по старинке — при помощи передатчика Морзе.

Васенков и его жена, а также остальные разведчики были обменяны на четверых людей, содержавшихся в российских тюрьмах (в их числе был и позже отравленный в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль).

Сын Васенкова Хуан Ласаро-младший решил остаться в США. Сейчас он продолжает там карьеру пианиста.