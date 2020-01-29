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В Беларуси выросли цены на газ

  • 29.01.2020, 12:55
В Беларуси выросли цены на газ

Постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Максимальные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления выросли. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, максимальная цена за одну тонну газа для организаций, входящих в состав «Белтопгаз», на условиях «франко-отправления» (в стоимость кроме расходов на производство включают транспортные расходы) составит 416,75 рублей (ранее – 400,82 рублей), на условиях «франко-склад организации-изготовителя» (условие сделки предусматривает доставку товара поставщиком) – 415,5 рублей (ранее – 399,62 рублей). Что касается отпускных цен на такой газ для организаций, не входящих в состав «Белтопгаз», то они формируются с учетом конъюнктуры рынка.

Выросли цены и на газ, которым заправляют баллоны. Сейчас одна тонна стоит 439,27 рублей (ранее было 422, 48 рублей за одну тонну).

Постановление не распространяется на сжиженный газ, реализуемый гражданам.


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