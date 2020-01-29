Зеленский сравнил гимназистов, которые дали бой большевикам, с бойцами на Донбассе 8 29.01.2020, 13:08

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Фото: Офис Президента Украины

В Украине помнят и чтят стойкость и мужество защитников страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти Героев Крут отметил, что в Украине помнят и чтят стойкость и мужество защитников страны, которые служат достойным примером для будущих поколений, пишет «Новое время».

«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей — боем под Крутами. Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитических последствиях», — написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что это история, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и вооружению.

В среду президент Украины возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут в Киеве.

29 января 1918 года в районе села Круты в Черниговской области состоялся бой между отрядом украинских добровольцев (до 400 человек) и пятитысячной группировкой большевистской России.

Битву украинские добровольцы проиграли, однако им удалось задержать наступление большевиков на Киев, что позволило украинской делегации заключить Брестский мирный договор, защитивший УНР от поглощения большевистской Россией.

Украинский добровольческий отряд по итогам боя потерял убитыми по разным оценкам от 65 до 74 человек, в том числе 27 бойцов, которые были захвачены в плен большевиками и расстреляны. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.