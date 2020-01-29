Что говорят о нас наши руки 2 29.01.2020, 13:14

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Фото: Luis Quintero / Unsplash

Никакой хиромантии, только наука.

Наши руки и пальцы, а особенно отметины на них, могут рассказать кое-что о нашем организме. Портал tut.by собрал несколько любопытных научных изысканий, но предупреждает, что их следует воспринимать с долей юмора. Это ни в коем случае не может использоваться для самодиагностики, верный диагноз способен поставить лишь специалист.

Длина пальцев может многое рассказать о вашем поведении

Это довольно популярная гипотеза, которая гласит, что уровень мужских и женских половых гормонов на 8−14-й неделях беременности определяет разницу в длине указательного и безымянного пальца у будущего ребенка. В англоязычной прессе это называется 2D:4D.

Так, считается, что у большинства мужчин безымянный палец длиннее указательного (пальцевый индекс меньше единицы), а у женщин безымянный и указательный пальцы равны или указательный длиннее безымянного (пальцевый индекс равен или больше единицы).

Это довольно старая идея — первые упоминания о ней появились еще в конце XIX века, а первое научное статистическое исследование было опубликовано в 1930 году. Понятие стало популярным в 80−90-х годах XX века — возможно, из-за своей простоты.

Конечно, это не четкое правило — все же уровень гормонов может меняться на протяжении всей нашей жизни, плюс не стоит забывать о множестве других факторов. Но все равно это довольно забавное заключение.

Рука с низким пальцевым индексом означает, что в организме при внутриутробном развитии был высокий уровень тестостерона. Фото: wikimedia.org

О чем же может говорить соотношение пальцев? Прежде всего, об уровне тестостерона и эстрогена. Так, у мужчин с низким пальцевым индексом наблюдается высокая фертильность. Как правило, у них больше детей и, если верить исследованию ученых из Канады, они проявляют бóльшую приветливость к женщинам. А девушки с высоким пальцевым индексом более феминны, что влияет на их популярность у противоположного пола.

Что касается поведения, то мужчины с низким индексом более агрессивны в жизни и спорте (по крайней мере, это показало исследование юных футболистов из профессионального уругвайского футбольного клуба). Хотя, как утверждает антрополог Марина Бутовская, тот, у кого более низкий пальцевый индекс, просто более выраженно и агрессивно реагирует на стимул с провокацией или стимул со сценами агрессии.

Кроме того, мужчины с более длинным безымянным пальцем проявляют способности к математике, но отличаются меньшей эмпатией. Из неприятного — они также могут быть склонны к алкогольной зависимости, гиперактивности, синдрому дефицита внимания и психопатии.

Если же у мужчины высокий пальцевый индекс (указательный длиннее), то это может свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и развития депрессии (хотя, конечно, здесь следует учитывать и множество других факторов, не связанных с руками). Еще, как ни странно, мужчины с более длинным указательным пальцем чаще склонны верить в паранормальное.

Женщины с высоким пальцевым индексом менее склонны к агрессивным видам спорта и по какой-то причине торгам на бирже (правда, исследование проводилось в Лондонском Сити, так что, возможно, здесь как-то замешан неведомый английский фактор). Зато такие дамы могут похвастаться более высокой беглостью речи, отличными вербальными способностями и хорошей визуальной памятью. А еще они чаще бывают экстравертами, чем мужчины с низким пальцевым индексом.

И хотя у женщин с длинным указательным пальцем меньше риск развития зависимости от видеоигр, но больше — булимии.

Из странного: пару лет назад ученые из Эссекского университета измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая — гетеросексуалкой. Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин. Однако разница была заметна лишь на левой руке.

Сила рукопожатия как тест на долгую жизнь

Фото с сайта pixabay.com

В 2015-м журнал Lancet опубликовал исследование, где говорилось, что врачи могут оценить риск инфаркта, инсульта или ранней смерти на основании простого анализа силы рукопожатия.

Международная группа ученых установила, что женщины в возрасте около 25 лет имеют силу сжатия пальцев порядка 34 кг, а к возрасту в 70 лет она падает на 25%. У мужчин в том же возрасте эти цифры составляют 54 кг и 37 кг.

Исследование, в ходе которого изучили почти 140 000 взрослых в 17 странах, свидетельствует, что снижение силы рукопожатия на 5 кг приводит к увеличению риска ранней смерти на 16%. При этом риск летального исхода от инфаркта возрастает на 17%, а инсульта — на 9%.

Кроме того, будет полезно посмотреть на сами руки. Если они трясутся, это может быть симптомом начала болезни Паркинсона либо рассеянного склероза. Или же хронического алкоголизма, длительного приема веществ, блокирующих выработку дофамина (в том числе наркотических), а также стресса или нехватки витамина В12.

Если ладони липкие, это может свидетельствовать о гипергидрозе, менопаузе или заболевании щитовидной железы. А бледная кожа и ногтевые ложи — об анемии. Но здесь точный диагноз поставит только врач.

«Барабанные палочки» и красные ладони как симптом ряда заболеваний

С длиной пальцев мы разобрались — а что с их формой и цветом? Одним из любопытных симптомов целого ряда заболеваний — от абсцесса легкого до болезни Крона — является так называемый синдром барабанных палочек. Это когда конец пальца утолщается, а ногти деформируются в виде часовых стекол и как бы загибаются вниз.

«Симптом барабанных палочек» и «часовых стекол» у больного с врожденным пороком сердца. Фото: wikimedia.org

Это не самостоятельное заболевание, а довольно информативный признак ряда проблем, среди которых хронические болезни сердца, легких и печени. С таким точно нужно идти к врачу.

И, конечно, многое способны «рассказать» суставы рук. Например, опухоли вокруг мелких суставов на пальцах могут образовываться из-за скопления жировых клеток (ксантом). Так что толстые суставы способны свидетельствовать не только об артрите, но и о высоком уровне холестерина.

Еще один необычный симптом называется пальмарная эритема и выглядит как красные пятнистые ладони. Американский журнал клинической дерматологии пишет, что здесь может быть несколько причин. Например, первичная пальмарная эритема может быть обусловлена наследственностью, а также возникает по меньшей мере у 30% беременных женщин (это может быть вызвано сосудистыми изменениями, связанными с увеличением уровня эстрогенов во время беременности).

А вторичная может являться симптомом заболевания печени. Так, красные ладони наблюдаются у 23% пациентов с циррозом печени. Этот симптом также встречается более чем у 60% пациентов с ревматоидным артритом, 18% пациентов с тиреотоксикозом и у 4,1% пациентов с сахарным диабетом.

Пятна и полоски на ногтях

Фото: wikimedia.org

Если вы заметили у себя на ногтях маленькие белые пятнышки, не паникуйте. Это называется лейконихия (leuconychia) — когда между слоями ногтя попадают микроскопические пузырьки воздуха.

Есть разные виды лейконихии. Например, линии Мюрке — когда на одном ногте возникают две и более поперечные полоски. Хотя в некоторых источниках это называют симптомом гипоальбуминемии (грубо говоря, это проблемы с усвоением белка, которые наблюдаются при нефротическом синдроме, сепсисе, почечной и печеночной недостаточности), зачастую эти полосочки возникают при обычном повреждении ногтя и проходят сами по себе. К примеру, такие полоски могут появиться на ногтях ног из-за обуви.

Точечная лейконихия — белые пятнышки — тоже зачастую возникает при механическом повреждении ногтя. А еще это может свидетельствовать о привычке грызть ногти.

А что с идеей, будто это возникает из-за дефицита цинка? В журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics было опубликовано исследование, где говорилось — ученые из Великобритании не нашли корреляции между наличием лейконихии и показателями потребления кальция или цинка. Зато они выяснили, что люди, чьи руки были подвержены частым повреждениям, имели большее количество белых пятен на ногтях.