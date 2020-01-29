«Дело сахарников»: коррупция или попытка выполнить план? 10 29.01.2020, 13:44

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Что-то похожее уже происходило в деревообработке.

Директора всех белорусских сахарных комбинатов сидят в следственном изоляторе – сообщили отечественные СМИ со ссылкой на информированные источники. Неофициально – речь о следствии о рафинированной коррупции. Но на самом ли деле есть злоупотребления, или только попытки выполнить план, задается вопросом «Белсат».

Сахарная отрасль обезглавлена. По информации портала tut.by, по делу о коррупции задержали 11 человек. На запросы журналистов пресс-служба КГБ отвечает кратко:

– Без комментариев на этот момент.

– А когда эти комментарии могут появиться?

– Мне трудно об этом говорить на данный момент.

Задержаны директора всех отечественных сахарных заводов - сообщили сразу несколько изданий. Николая Прудника и Михаила Криштаповича - руководителей комбинатов в Городее и Слуцке - силовики высадили из самолета на Мюнхен. Не выходят на связь директор завода в Жабинке Виктор Миронов и шеф Скидельского комбината . «Исчез» и Дмитрий Кириллов - руководитель Белорусской сахарной компании, которая экспортирует их продукцию в Россию.

«Вопросы, вероятно, были по реализации. Понятно, что компании должны были реализовывать свою продукцию по низким ценам. Однако неизвестно, насколько низкие они должны были быть и не были ли они ниже приемлемых взамен на откаты в адрес директоров и Белорусской сахарной компании», - полагает экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Сахар из Городеи или Скиделя в наших магазинах стоит не меньше полутора рублей. А в российских магазинах сахар, в том числе и белорусский, стоит на 20-30 процентов дешевле. Почему?

«Экономика разная у нас и в России. И чиновников всех надо накормить!»

«В России все белорусское дешевле! Они заставляют белорусские компании так поступать. Конечно, это обидно», - комментируют жители Витебска.

Дороже сахар сделало наше правительство. Уже второй год подряд оно устанавливает минимальную цену, чтобы не допустить на наш рынок российских конкурентов. В Россию же наши сахарные заводы экспортируют ниже себестоимости - чтобы вообще что-то продать.

В 2018 году три из четырех сахарных заводов работали с убытками, несмотря на то, что правительство понизило им цену на газ и помогло взять кредиты. После того, как господдержка проваливается, к директорам приходят следователи.

«То, что мы наблюдаем сейчас, очень напоминает разносы в деревообработке после провала модернизации этой самой деревообработки. Виновными были назначены несколько директоров, была такая же картинная разборка в Борисове», - отмечает Станислав Ивашкевич.

Убыточность государственных заводов - не вина директоров, а вина плановой экономики, отмечает Станислав Ивашкевич. Арестованный директор «Борисовдрева» в 2014 году предприятие из кризиса не вывел. Лучшего результата от сахарной чистки эксперт не ожидает.