Какой курс взял Кремль? Андрей Зубов

29.01.2020, 14:46

АНДРЕЙ ЗУБОВ

ФОТО: PRAVMIR.RU

Объективно Россия слаба.

Многие спрашивают меня, не планирует ли Кремль новые военные авантюры в Украине, Беларуси или еще где-то. Некоторые политологи много говорят об этом. Безусловно, я не обладаю никакой информацией из-за стен Кремля. Но весь ход сегодняшнего политического процесса позволяет мне с большой долей уверенности сказать: новой войны Кремль не готовит.

Российская власть взяла курс на полную диктатуру ВЧК-ФСБ внутри страны. Для этого разрушается Конституция РФ. Но, чтобы подавленное страхами общество было покорно этой диктатуре, жестокой и даже кровавой, распускаются военные слухи. Помните, в 1999 году перед транзитом российской власти началась военная кампания в Дагестане и взрывались дома в Москве и Волгодонске. Вот то же самое происходит на свой манер и сейчас.

А объективно Россия слаба, против НАТО она не пойдет, любая новая агрессия вызовет полное обрушение тех зыбких конструкций отношений с развитым миром, которые с трудом выстраивает ныне Кремль и которые ему крайне нужны, намного более нужны чем какие-то сомнительные территориальные приращения. Кремлю необходимо снятие санкций, кредитные заимствования, новые технологии. Любая агрессия ставит на всем этом крест.

Приглашение, зазывание в Москву на День победы мировых лидеров должно помочь легитимации новой жестокой российской диктатуры — Путин покрасуется рядом с Трапом и Макроном, а может быть договорится о смягчении санкций. А вот транзит власти в руки руководителей КГБ — это то, ради чего предпринимаются все нынешние усилия власти, все пугания войной.

От подавленности и страха перед неизвестностью россиянам надо вернуться к гражданскому мужеству и трезвости. И в меру возможностей, противостоя наступающей тирании, не поддаваться её обольщениям. Конституция должна оставаться незыблемой, выборам должна быть возвращена прозрачность и честность, политические узники — отпущены на свободу, а диалог с миром должен вести не диктатор, а демократически избранная новая российская власть. Только так можно восстановить достоинство России, ныне попранное Кремлем.

Андрей Зубов, «Фейсбук»