В Беларуси продолжился судебный конвейер над защитниками независимости 6 29.01.2020, 14:59

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На сегодняшний день присудили 345 суток ареста и 129 тысяч рублей штрафа.

В декабре 2019 и январе 2020 года в Беларуси прошло более 170 судов над активистами за участие в акциях 7, 8, 20 и 21 декабря, направленных против «углубленной интеграции» с Россией, сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

Суды продолжаются.

На 29 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 129 087,5 рубля (около 60,7 тысячи долларов).

13 человек осудили в общей сложности на 345 суток ареста.

Судебные процессы за акции продолжаются:

29, 30 и 31 января 3, 4 и 5 февраля в суде Партизанского района Минска - над Вячеславом Сивчиком, за участие в акциях в разные дни;

30 января в суде Железнодорожного района Витебска пройдет очередной суд над Татьяной Северинец;

31 января в суде Фрунзенского района Минска возобновится процесс над Николаем Масловским;

10 февраля в суде Шкловского района будут судить Григория Костусева;

Также, по информации правозащитников, повестки в суд за участие в акциях ожидают Николай Статкевич и Алесь Абрамович (милиция составила на них протоколы за акцию 20 декабря в Минске), а также Елена Янушковская (за акцию 29 декабря в Витебске).