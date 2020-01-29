В Чехии программисты бесплатно и за два дня написали сайт, на который правительство выделило €16 миллионов 8 29.01.2020, 15:41

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Фото: @znamkamarada

Все закончилось увольнением министра транспорта.

Группа чешских программистов-добровольцев бесплатно создала и передала в подарок правительству сервис, написание которого уже было заказано другой компании.

Как сообщает TJournal, ссылаясь на Novinky.cz, Таким образом разработчики выступили против «расточительности» правительства. По их мнению, бюджет проекта был абсолютно безосновательно раздут.

История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта. Все началось с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Госзаказ на 400 миллион чешских крон (почти 16 миллионов евро) включал в себя разработку интернет-магазина и приложений для iOS и Android.

Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта без открытого конкурса заключили с подрядчиком Asseco Central Europe. Подобный госзаказ вызвал возмущение в чешском IT-сообществе из-за «явного расточительства» государства. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней».

Вондрачек предложил местным специалистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Все планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и показателя того, как тратятся налоги граждан. «Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу», – отметил Вондрачек.

На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро. Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Уже в понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он еще не подключен к системе, но имитирует все необходимые функции.

За первые сутки сервис посетили более 175 тысяч человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там еще недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям. Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт fairznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Бабиш подчеркнул, что Министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года.

Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 миллионов крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе. Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку.

Он отметил, что уважает решение премьера, но добавил, что в его приоритетах было создание системы «без задержек», поэтому конкурс был закрытым. Напомним, в сентябре прошлого года Государственная аудиторская служба Украины сообщала, что более 90% госзакупок проводятся с нарушениями.