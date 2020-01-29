Блогер Максим Мирович раскритиковал блюда «совковой кухни» 40 29.01.2020, 15:53

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Одной из причин плохого состояния здоровья советских граждан было плохое питание.

Так, друзья — в одном из своих постов я разоблачил миф о том, что в СССР все граждане обладали якобы "идеальным здоровьем" и были намного здоровее современных жителей постсоветских стран, пишет блогер Максим Мирович в ЖЖ. Как я показал во вчерашнем посте — одной из причин плохого состояния здоровья советских граждан было плохое питание — в котором было мало белка, практически не было морепродуктов и фруктов с овощами, но зато был переизбыток углеводов, из-за чего советские граждане уже к 45-50 годам обретали характерные фигуры.

Я уже писал в общих чертах о советской кухне, а сегодня хотел бы рассказать более конкретно — о тех блюдах так сказать "неправильного питания", которые вошли в каждодневный рацион советских людей. Собственно, эти блюда очень ярко показывают всю нищету советской жизни — так как люди были вынуждены питаться в буквальном смысле слова чем попало.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убогие блюда советско кухни. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

1. Макароны с жареной колбасой.

Пожалуй, классика советского стола, о которой кстати не рассказывала сталинская "Книга о вкусной и здоровой пище" — если полистать ее картинки, то там все советские люди практически каждый день питались крабовыми салатами и жареной курицей — тогда как на самом деле эти продукты в СССР были доступны очень немногим, и большинство советских граждан было вынуждено питаться всякой бурдой.

Классическое совковое блюдо, которое хотя бы раз в неделю было на столе в любой советской семье — макароны с жареной колбасой. Жарили чаще всего докоторскую либо любительскую (с салом) вареную колбасу, а вареные макароны были в виде гарнира. Очень часто, кстати, макароны зачем-то варились накануне, затем ставились в холодильник, после чего на следующий день на сковородку вываливался огромный слипшийся ком макарон, похожий на Ктулху, и жарился. Такое блюдо — макароны с жареной колбасой — бывало кстати даже в советских столовых.

2. Картошка, обжареная на второй день.

Тоже чисто советское изобретение — сварить накануне вечером картошку, поставить ее в алюминиевой кастрюле в холодильник, после чего достать на второй день эту мокрую, холодную, местами посиневшую и в целом и крайне неаппетитную картошку, и начать ее жарить на сковородке. В качестве "основного блюда" к такому гарниру могла быть все та же жареная колбаса или котлеты.

3. Вездесущие сосиски.

Нормального мяса в СССР не существовало как класса. Вернее, оно конечно было — но все вырезки и просто нормальные куски мяса были доступны только номенклатуре и всяким "блатным" — о чем даже в самом СССР снимали сатирические фильмы. Основная масса населения при этом вынуждена была питаться всяческими "заменителями мяса" — котлетами, в фарше которых "мяса" было в лучшем случае процентов 30, да и то это были всякие перетертые в мясорубке жилы и обрезки. Еще была колбаса, о которой я уже рассказал выше, а также сосиски.

Советские сосиски считались продуктом чуть ли не деликатесным — "ах какие в то время были сосиски!" — выступают время от времени в комментариях фанаты СССР, забывая о том, что сосиски казались тогда такими вкусными именно потому, что люди жили в перманентном дефиците белка — собственно, та же история была и с "лучшим в мире советским мороженым". Сосиски были в меню столовых, их ели дома — часто со все той же разогреваемой на второй/третий день вареной картошкой и слипшимся обжаренным комом вареных макарон.

4. Дешевые ливерные колбасы.

Еще одним ужасным блюдом совковой кухни были всевозможные колбасы из ливера и прочих субпродуктов. Вся эта бодяга также продавалась вместо нормального мяса и была призвана восполнить дефицит белка в скудном рационе советского человека. Некоторые граждане к тому же еще и варили все эти малоаппетитные ливерные колбасы/сосиски — из-за чего последние выглядели и пахли еще хуже, чем в сыром виде.

Что интересно — советские граждане умудрялись еще и разбираться в сортах этой "еды", и по степени зеленого оттенка ливерной колбасы любая советская хозяйка определила бы ее качество. Сейчас подобные продукты покупают либо для кошек, либо покупают для себя ну уж совсем бедные граждане, а в СССР это считалось вполне нормальным питанием.

5. Суп из пельменей.

Чудо-изобретение всех советских хозяек. Картонная пачка пельменей высыпалась в чуть подсоленную воду, после чего туда рекомендовалось также добавить душистый перец горошком и лавровый лист. Получалось некое подобие бульона с пельменями — которое в СССР считалось полноценным и сытным блюдом.

Тут надо еще сказать, что советские пельмени были жутким дерьмом (да, те самые, в картонной коробке с какой-то расписной поварешкой на рисунке) — мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса. Современные белорусские пельмени в десятки раз круче любых самых лучших советских.

6. Плов из тушенки.

Еще одно чудо-изобретение советских хозяек — это плов из консервированной тушенки. Как я уже написал выше, нормального мяса для плова (мякоти баранины, говядины либо свинины) в СССР купить было практически нереально, из-за чего начали появляться всякие самопальные рецепты "плова" — например, плов с добавлением говяжьей тушенки. Надо сказать, что это блюдо еще можно было более-менее есть, так как на тушенку (которая делалась в основном для военных) в СССР шло неплохое мясо.

Разумеется, то что получалось в итоге — "пловом" назвать было сложно, это была скорее рисовая каша с тушенкой и морковкой — но это блюдо даже брали на вооружение некоторые советские столовые.

7. Уксусные салаты из подземных овощей.

Нормальных овощей и фруктов в СССР не было, а чего-то "свеженького" хотелось — и поэтому в совке начали появляться десятки рецептов салатов и винегретов из подземных овощей, вроде вареной морковки, свеклы и картошки — куда также добавлялся еще соленый огурец и зеленый горошек. Все подобные салаты заправлялись майонезом либо уксусом, и получались крайне тяжелыми, плохо усваиваемыми и совсем не освежали — скорее наоборот, утяжеляли любой обед.

Что интересно — даже и сейчас, когда нет никакого дефицита свежих овощей и фруктов, многие кафе предлагают в своем меню вот эту ерунду, преподнося это как какие-то там "традиционные салаты". Друзья, в СССР все это ели только лишь от безысходности.

Такие дела.

А вы помните какие-нибудь чисто советские блюда? Можете чем-то дополнить пост?