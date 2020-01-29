В Беларуси перестанут брать валюту за оформление страховки 4 29.01.2020, 16:13

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Это станет одной из мер по так называемой дедоллоризации.

Заместитель Председателя Правления Нацбанка Сергей Калечиц рассказал в интервью газете «Рэспубліка» о планах по дедоллоризации экономики и мерах по укреплению доверия к национальной валюте, пишет The Village Беларусь.

— Одной из таких мер предусмотрено использование в качестве средства расчетов и меры стоимости внутри страны только национальной валюты. В частности, в целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотреть вопрос об исключении возможности осуществления расчетов в иностранной валюте на территории страны между резидентами за природный газ; внести изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие исключение расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической и страховой сферах.

[Запланирован] отказ от использования иностранных валют при расчетах внутри страны, а также при установлении налоговых и иных платежей. Необходимые меры в этой области обозначены в Плане мероприятий по дедолларизации экономики. Одновременно активизируется работа по формированию полноценного рынка хеджирования валютных рисков с тем, чтобы у субъектов хозяйствования была возможность работать с национальной валютой независимо от размера оцениваемых ими валютных рисков.