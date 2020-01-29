«Баста!»: Шанс для белорусских учителей предоставится уже в этом году 4 29.01.2020, 16:32

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Расстояние между Щучином и Лаздияй — километров 70, а разница в зарплате — в десять раз.

Зарплата сельского учителя в школах Лаздийского района соседней Литвы превышает 2000 евро. Правда, чтобы получать ее, надо работать на 1,5 ставки — дело в том, что даже с такими зарплатами вакансий больше, чем специалистов. Учителя основных школ получают зарплаты больше 1000 евро, пишет Telegram-канал «Баста!».

Сколько получает учитель сельской школы например в Щучинском районе Беларуси? 150 долларов? 200?

Расстояние между Щучином и Лаздияй — километров 70. Разница в зарплате — в десять раз при том, что цены примерно одинаковые, а качество продуктов в Литве несравненно лучше.

Почему?

Может быть, потому что учителя школ в Литве никогда не занимались фальсификацией выборов, не выгоняли с избирательных участков наблюдателей, не лгали ученикам о прошлом и настоящем своей страны? Может быть, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы зарплаты учителей в наших странах не отличались так сильно?

Шанс предоставится уже в этом году.