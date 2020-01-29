Байден назвал Мишель Обаму претендентом на пост вице-президента США 29.01.2020, 17:16

Мишель Обама

Бывшая первая леди США может стать новым вице-президентом страны.

Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден предпочел бы, чтобы бывшая первая леди Мишель Обама стала следующим вице-президентом. Об этом Байден заявил во время визита в город Маскатин, штат Айова, сообщило 28 января издание The Hill, пишет "Гордон".

Один из избирателей спросил Байдена, как он рассматривает возможность назначения Обамы судьей Верховного суда, на что экс-вице-президент заявил, что хотел бы этого, но не думает, что такое случится. Тогда избиратель уточнил, о каком именно Обаме идет речь. Байден ответил, что, по его мнению, "Мишель станет вице-президентом".

Ранее Байден заявлял, что в случае победы на президентских выборах, он готов рассматривать на пост вице-президента представителя Республиканской партии. Сам Байден является демократом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди основных кандидатов — нынешний глава США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что уверен в своей победе, бывший член Палаты представителей Джо Уолш, Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Бенри Сандерс.