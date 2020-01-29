Месси и еще десять звезд мирового футбола, которым ассистировал Глеб 29.01.2020, 17:26

Александр Глеб

Белорусский футболист успел поиграть на самом высоком уровне.

Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб закончил предыдущий сезон в "Ислочи" и объявил о завершении игровой карьеры. Впрочем, есть надежда, что хавбек передумает. И продолжит топтать белорусские газоны, особенно если появится реальная перспектива поехать на EURO'2020. В "Ислочи" ему рады, главный тренер Виталий Жуковский недавно сказал вот что: "Посмотрим, что будет в марте. Саше достаточно две недели, чтобы набрать кондиции. Он сам примет решение, мы всегда готовы его видеть в своем клубе".

Пока Глеб думает, "Прессбол" вспоминает, как лучший белорусский игрок современности выступал в топовых европейских чемпионатах и ассистировал звездам мирового футбола.

Лионель Месси

В "Барселоне" Глеб по большей части подменял футболистов, которым требовался отдых. Порой получалось здорово. Как, например, в игре 13-го тура "примеры" с "Севильей" (3:0). Вступив в игру вместо Тьерри Анри на 91-й минуте, белорус вторым касанием мяча сделал результативную передачу на Лео Месси. По итогам сезоне-2008/09 Месси возьмет свой первый "Золотой мяч". К этому времени у каталонской "десятки" их шесть — больше, чем у кого-либо в мировом футболе.

Тьерри Анри

За год в "Барсе" белорусский хавбек оформил три "ассиста". Первый и последний — на хорошо знакомого по совместному выступлению за лондонский "Арсенал" Тьерри Анри. За английский период, что любопытно, Глеб ни разу не отдал результативный пас лучшему бомбардиру в истории "пушкарей". Хотя возможностей отличиться хватало. Достаточно вспомнить финал Лиги чемпионов-2006, в котором Анри не реализовал выход один на один к воротам Виктора Вальдеса после передачи Глеба...

В домашнем поединке 10-го тура Ла Лиги против "Вальядолида" (6:0) Глеб на 75-й минуте заменил оформившего покер Самюэля Это'О. Это был пятый матч белоруса в чемпионате Испании — в начале сезона Александр почти месяц не играл из-за травмы лодыжки. Спустя восемь минут с момента появления на поле Глеб сыграл в "стеночку" с Лео Месси, прорвался к вратарской и прострелил на Тьерри Анри. Француз перевел мяч в незащищенный угол ворот и установил окончательный счет.

Через месяц в рамках все той же Ла Лиги "Барса" разобралась с "Валенсией" (4:0). В этой игре Хосеп Гвардьола, предвкушая скорую встречу с мадридским "Реалом", дал отдых некоторым игрокам основы. В итоге Глеб в третий раз в сезоне был определен в стартовый состав "сине-гранатовых" и в середине первого тайма отметился результативным действием. Приняв диагональную передачу от Дани Алвеса, Глеб вывел на ударную позицию Тьерри Анри, который забил второй гол в матче.

Сеск Фабрегас

В стартовом матче чемпионате Англии-2007/08 Глеб забил "Фулхэму", в поединке 4-го тура сделал первую в сезоне результативную передачу в противостоянии с "Манчестер Сити". Это был первый "ассист" белоруса на испанца Сеска Фабрегаса, который в 2010 году выиграет чемпионат мира в составе сборной Испании, а в 2008-м и 2012-м — чемпионаты Европы. В той же игре с "Ман Сити" Глеб заработал пенальти, однако удар Робина ван Перси с "точки" парировал 20-летний Каспер Шмейхель.

В том же сезоне в поединке группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (7:0) Глеб сделал вторую результативную передачу на Фабрегаса. Суммарно в той игре белорусский полузащитник заработал 4 (1+3) бомбардирских очка. Помимо Фабрегаса, Глеб ассистировал Тео Уолкотту и чеху Дэвиду Губачеку, срезавшему мяч в собственные ворота, а в начале второго тайма с передачи Сеска забил сам.

В конце октября 2007-го "Арсенал" возглавлял турнирную таблицу чемпионата Англии. Ничья в матче 11-го тура с "Ливерпулем" (1:1) положение "пушкарей" не изменила. Фабрегас сравнял счет на 80-й минуте, воспользовавшись ювелирной передачей Глеба. Посмотрите на эту красоту.

Филипп Лам

Чемпион мира-2014 на старте профессиональной карьеры пару лет провел в "Штутгарте". В матче 27-го тура чемпионата Германии-2003/04 с "Вольфсбургом" (5:1) Лам, воспользовавшись передачей Глеба, забил свой первый гол в бундеслиге. 20-летний защитник не забыл поблагодарить белоруса, который в том матче также ассистировал Хайко Герберу при первом взятии.

Робин ван Перси

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов дважды в карьере пробивал пенальти, заработанные Глебом. О неудачной попытке мы уже рассказали, удачная случилась в марте 2008-го в игре с "Болтоном". Ну а между двумя этими событиями Глеб ассистировал ван Перси напрямую. В гостевой игре с "Вест Хэмом" (1:0) белорус сделал мягкий навес аккурат на голову забивному форварду.

Маркус Баббель

Чемпион Европы-1996 вернулся из Англии на родину заканчивать карьеру в "Штутгарте". В 2007-м защитник в четвертый раз выиграет бундеслигу (трижды до того — с "Баварией"). Ну а в 2005-м Баббель забил свой первый гол за "швабов". Маркус принес победу "Штутгарту" в игре с "Фрайбургом" (1:0) в поединке 26-го тура чемпионата Германии. Результативную передачу на голову матерому игроку сделал 23-летний Александр Глеб. В сезоне-2009/10 Баббель и Глеб вновь поработают в "Штутгарте" вместе, но уже на разных должностях.

Жулио Баптиста

В "Арсенале" известный бразилец играл на правах аренды из мадридского "Реала". Один из трех своих голов за лондонцев в премьер-лиге Баптиста забил с передачи Глеба в матче с "Манчестер Сити" (3:1). В апреле 2007-го "Танк" получил мяч после сольного прохода белорусского хавбека и в последний раз за игру огорчил вратаря Андреаса Исакссона.

Эммануэль Адебайор

Главный бомбардир в истории сборной Того очень здорово провел сезон-2007/08: забил 24 гола в премьер-лиге и стал вторым в списке лучших снайперов сезона после Криштиану Роналду (31 мяч). Дважды Адебайору помог отличиться Александр Глеб.

В январской игре с "Фулхэмом" (3:0) белорус ассистировал тоголезцу на исходе первого тайма. Глеб сделал результативный навес с правого фланга.

В февральском поединке с "Блэкберном" (2:0) Адебайор отличился на второй добавленной к времени матча минуте.

Томаш Росицкий

Одни из лучших чешских игроков XXI века оформил дубль в ворота "Ливерпуля" (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии-2006/07. Первый мяч забил фирменным дальним ударом из-за пределов штрафной с передачи Глеба.

Коло Туре

В 2006 году Глеб впервые в карьере сыграл в финале Лиги чемпионов, а на более ранней стадии его "Арсенал" прошел "Вильярреал". К единственному за двухматчевую дуэль (1:0 и 0:0) голу непосредственное отношение имеет белорус. На 41-й минуте игры на "Хайбери" Глеб передачей с левой ноги нашел во вратарской Коло Туре — одного из лучших африканских защитников того времени.

Обафеми Мартинс

Белорус Глеб и нигериец Мартинс вместе играли за "Бирмингем", оба — на правах аренды. Первый из "Барселоны", второй — из "Рубина". Лучшие годы быстроногого форварда прошли в "Интере" и "Ньюкасле" задолго до того, там же он сделал себе имя в мировом футболе. НУ а за "Сити" Мартинс забил пару голов, оба — в кубковых матчах. Дебютным результативным ударом помог "Бирмингему" пройти "Шеффилд Уэнсдей" в пятом раунде Кубка Англии (3:0). Глеб сделал классную передачу на ход нигерийцу. Вторым голом Мартинс принес клубу победу в Кубке английской лиги.

Кому еще ассистировал Глеб? За свою карьеру белорус сделал более чем сто результативных передач в официальных матчах. Среди известных игроков, не вошедших в подборку, стоит отметить поигравших за "Штутгарт" и сборную Германии форвардов Кевина Кураньи (четыре гола с передач Глеба) и Какау (шесть), выступавших за "Арсенал" и команду Франции хавбеков Матье Фламини (два) и Абу Диаби, бронзового призера ЧМ-1998 и одноклубника по "Штутгарту" хорвата Звонимира Сольдо, дважды лучшего футболиста Болгарии (1995 и 1997) Красимира Балакова, шведского хавбека Себастьяна Ларссона, англичанина Тео Уолкотта и греческого форварда Теофаниса Гекаса (два).