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В Могилеве госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

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  • 29.01.2020, 17:54
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В Могилеве госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Они отдыхали недалеко от побережья Китая.

В Могилеве 29 января с подозрением на коронавирусную инфекцию срочно госпитализировали двух человек, сообщает «Радыё Свабода».

Два гражданина Беларуси, жители Могилева, отдыхали недалеко от побережья Китая на островах. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По возвращении в Беларусь они почувствовали недомогание. На родину жители Могилева возвращались делая пересадку на территории Китая. Поэтому решили сразу обратиться в местную поликлинику. У обоих были взяты пробы, сейчас они изучаются в Республиканском центре эпидемиологии и микробиологии. Результаты тестов будут известны в течение 12 часов.


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