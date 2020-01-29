В Могилеве госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус 4 29.01.2020, 17:54

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Они отдыхали недалеко от побережья Китая.

В Могилеве 29 января с подозрением на коронавирусную инфекцию срочно госпитализировали двух человек, сообщает «Радыё Свабода».

Два гражданина Беларуси, жители Могилева, отдыхали недалеко от побережья Китая на островах. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По возвращении в Беларусь они почувствовали недомогание. На родину жители Могилева возвращались делая пересадку на территории Китая. Поэтому решили сразу обратиться в местную поликлинику. У обоих были взяты пробы, сейчас они изучаются в Республиканском центре эпидемиологии и микробиологии. Результаты тестов будут известны в течение 12 часов.