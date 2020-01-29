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Лукашенко снова поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

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  • 29.01.2020, 18:20
Лукашенко снова поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Диктатор уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам «черного золота».

Беларусь продолжает работу по «диверсификации» поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского правителя.

Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.


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