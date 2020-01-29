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Politico: Трио демократов может проголосовать против импичмента Трампа

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  • 29.01.2020, 18:26
Politico: Трио демократов может проголосовать против импичмента Трампа

Такое решение может иметь серьезные последствия для политических перспектив сенаторов.

Трио умеренных сенаторов-демократов колеблятся, голосовать ли за осуждение президента США Дональда Трампа на суде по делу об импичменте или предоставить главе Белого дома оправдательный приговор, которого он с нетерпением ждет, пишет zn.ua со ссылкой на журнал Politico.

Сенаторы Джо Манчин из Западной Вирджинии, Кирстен Синема из Аризоны и Дуг Джонс из Алабамы все еще не определились, стоит ли голосовать за смещение президента с поста и мучительно думать, куда идти дальше.

Решение проголосовать против импичмента Трампа может иметь серьезные последствия для наследия каждого из сенаторов и их политических перспектив, а также сформировать более широкую политическую динамику вокруг импичмента накануне выборов 2020 года.


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