Правительство Косова одобрило акт Магнитского 1 29.01.2020, 18:48

Цель акта - наказывать грубых нарушителей прав человека.

Правительство Косова, уходящее в отставку, в среду одобрило так называемый акт Магнитского, цель которого - наказывать грубых нарушителей прав человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Сегодня я горжусь тем, что правительство Косова приняло косовский акт Магнитского, который наказывает иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека в любой точке мира", - заявил в Twitter министр иностранных дел Беджет Пацолли.

Косово утверждает, что это важный шаг в согласовании его внешней политики с политикой западных партнеров.

Так называемый акт Магнитского впервые был одобрен в США бывшим президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он запретил 18 российским чиновникам и бизнесменам въезд в США и использования банковской системы, а их активы были заморожены.

Позже, в 2016 году, закон был расширен и теперь распространяется более чем на 40 нарушителей прав человека во всем мире.

Закон назван в честь Сергея Магнитского, российского адвоката и аудитора, умершего в российской тюрьме в нечеловеческих условиях. В 2008 году Магнитский расследовал сеть налогового мошенничества и взяточничества, в которую были вовлечены 23 компании и 230 млн долларов, связанных с частными лицами, близкими к российскому правительству.