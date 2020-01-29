Глава Каталонии назначил досрочные региональные выборы 1 29.01.2020, 19:32

Жоаким Торра

Жоаким Торра полагает, что у нынешнего парламента Каталонии нет будущего.

Глава Каталонии Жоаким Торра на фоне конфликта между обеими крупными партиями объявил о проведении досрочных выборов в этом регионе в юго-западной части Испании. "У этого парламента нет будущего. Обе союзные партии сторонников независимости встали на путь, который подорвал взаимное доверие", - заявил Торра в среду, 29 января, в Барселоне, передает DW.

По словам политика, дата досрочных выборов в Каталонии будет объявлена после принятия регионального бюджета, на что потребуется предположительно около двух месяцев. Каталония живет без бюджета с 2017 года.

Ранее между партией Торры "Вместе за Каталонию" и союзной партией "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) произошел раскол. Жоаким Торра 27 января лишился депутатского мандата, поскольку ERC, вопреки призывам, не воспротивилась постановлению избирательной комиссии Испании, направленному против Торры.

Органы юстиции Испании запретили Торре в течение полутора лет занимать государственные посты, поскольку тот в преддверии выборов в парламент Испании в апреле 2019 года, вопреки требованиям испанского избиркома, не удалил символы Каталонии из здания регионального правительства Каталонии.