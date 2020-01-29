В чернильном облаке поправок 1 Игорь Яковенко

29.01.2020, 19:51

У осьминогов, каракатиц и кальмаров есть чудо-оружие – мешок, наполненный чернилами.

В случае опасности эти головоногие выстреливают чернильным залпом и враг, оказавшись в чернильном облаке, теряет ориентацию. Путин, запустив процесс "конституционной реформы", которая не нужна никому на планете, кроме него самого, использовал прием из арсенала каракатицы. Пишущая и говорящая часть россиян вот уже две недели блуждает в чернильном облаке "поправок", число которых все время увеличивается, а их характер приобретает все более фантастические очертания.

Во-первых, в Конституции обнаружено место, куда можно вставить любые фантазии. Это место – Преамбула. Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, потому что этот статус, по словам Пушкова, "определяет наше существование: и внутреннее, и международное". По мнению руководителя движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, Конституция РФ не может выполнять роль основного закона, если не добавить в Преамбулу слова "о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков". Первой обнаружила этот "Клондайк" для воплощения своих мифов и грёз сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. "Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого - это преамбула", - поделилась своей радостью уже на первом заседании "рабочей группы" Талия Ярулловна.

Спортсмену-параолимпийцу Сергею Бурлакову жизненно необходимо, чтобы в Конституции было сказано, что основная религия России – православие, а основной язык – русский. Вероятно, без этого ему трудно верить, молиться и разговаривать. А то, что в первой главе Конституции Россия объявлена светским государством и никакая религия не может иметь статус государственной, это пустяки.

Сопредседатель "рабочей группы" Павел Крашенинников сообщил в интервью "Российской газете", что "среди поступающих предложений есть и весьма любопытные, например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".

С учетом исторических аналогий это предложение можно считать весьма прогрессивным, поскольку должность эта была введена 18.11.1918 и канула в Лету 04.10.1920, то есть прожила на свете менее полутора лет. Причем в конце своей жизни должность Верховного правителя России превратилась в "горячую картошку", которую адмирал Колчак пытался перебросить Деникину, тот отказался и попытался перебросить данный титул на Врангеля, который титул принял, но в несколько урезанной формулировке "Правителя и Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России". Так что в самом названии "Верховный правитель", возможно, заложен демократический принцип сменяемости власти. Правда, какой-то уж слишком частой и стремительной…

Каракатица умеет делать пять-шесть чернильных залпов один за другим, без передышки. Путин в этом умении, как минимум, не уступает хитрому головоногому моллюску. Наряду с чернильным облаком фантастических поправок президент РФ запустил в общество еще и не менее фантастическую идею их принятия путем "общероссийского голосования". Поскольку нам сразу категорически заявили, что "общероссийское голосование" - это никакой не референдум, а что это такое не может толком объяснить никто, то и тут мы попадаем в чернильное облако догадок, фантазий и вполне пустых предположений.

Вынужден полностью процитировать ответ Крашенинникова "Российской газете" на вопрос, что же такое "общероссийское голосование": "Процедура сейчас детально прорабатывается рабочей группой с участием специалистов Центральной избирательной комиссии. Она будет похожа на традиционные "выборные" процедуры, но все же это не выборы. Процедура будет максимально упрощенной, удобной, безопасной и прозрачной, способной обеспечить равенство и реализацию прав граждан на волеизъявление. Люди должны иметь полную информацию, чтобы свободно и беспрепятственно выразить свою волю. Мнение граждан станет определяющим. Но, при широком доступе, надо, тем не менее, следить, чтобы два раза никто не голосовал. Процедуры будут прописаны в этом же законе, а организовывать голосование будет ЦИК". Конец цитаты.

Тут прекрасна каждая фраза. "Похоже на выборы, но не выборы". Все будет просто, удобно, а главное – безопасно. Не бойтесь, россияне, в ходе "всероссийского голосования" вас никто не убьет, не ограбит и даже не изнасилует. По крайней мере, в прямом смысле этого слова.

Набросать кучу невнятных, не связанных между собой и разрушающих остатки государства поправок, создать нелепую "рабочую группу" из спортсменов, актеров и казаков, предложить для принятия всего этого хаоса неизвестную никому процедуру, причем все это сделать в считанные недели – ради чего? Ради того, чтобы 9 мая, когда кошмар победобесия достигнет своего пика, ни у кого не было сомнения, что парад победы принимает человек, не только лично разгромивший Рейх, но и основатель нового Государства Российского, которое, по сути, является новым российским Рейхом. Нет, как же все-таки Немцов был прав в своей характеристике…

Игорь Яковенко, blogspot.com