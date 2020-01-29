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Лагерь, на ремонт которого выделили $272 тысячи, продали за $520

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  • 29.01.2020, 20:01
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Лагерь, на ремонт которого выделили $272 тысячи, продали за $520
Бывший оздоровительный лагерь «Витязь».
Фото: fondgosim.vitebsk.и

Деньги на ремонт лагеря собирали всей областью.

Оздоровительный лагерь «Витязь», расположенный в Сенненском районе на площади в 21,5 га, был продан 27 января. В его состав входят 8 спальных корпусов, котельная, склады, врачебный и хозяйственный корпуса, клуб-столовая, артскважина, летняя эстрада, вольер для собак, канализационная насосная станция, водопроводная башня, очистные сооружения, наружное освещение, сети теплоснабжения, футбольная и баскетбольная площадки, передает «Белсат».

Лагерь не использовался с 2015 года. На аукцион его выставили уже в 14-й раз.

За 1105 рублей, или около 520 долларов, лагерь приобрело общество с ограниченной ответственностью из Оршанского района. Новый собственник планирует использовать лагерь в качестве базы отдыха.

Как сообщают «Народные новости Витебска», в 2014 году на восстановление лагеря областные власти выделили 2,75 млрд неденоминированных рублей, полученных на республиканском субботнике. По курсу Нацбанка на тот момент это было более 272 тыс. долларов.


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