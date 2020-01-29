Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар 29.01.2020, 20:09

Наама Иссахар

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За Иссахар вступались президент и премьер-министр Израиля.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам колонии по делу о хранении и контрабанде гашиша, передает РБК.

Дело 25-летней Иссахар получило широкий международный резонанс, прошения о ее помиловании написали в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. Решение о помиловании Иссахар было принято после личной встречи Путина с ее матерью в Иерусалиме, а также после передачи России властями Израиля прав на Александровское подворье в Иерусалиме — археологический и архитектурный комплекс рядом с храмом Гроба Господня, основанный в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Официально российские власти не подтвердили и не опровергли связь между передачей Александровского подворья и возможным освобождением Иссахар, помощник президента Юрий Ушаков ответил на соответствующий вопрос журналистов фразой: «Вы можете увязывать что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке».

Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента России 25 января. Это произошло после заявления Дмитрия Пескова о том, что для ее освобождения необходимо личное ходатайство. Уголовный кодекс не содержит каких-либо условий помилования, кроме воли президента.

Наама Иссахар была задержана в апреле этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который был сдан в багаж, обнаружили 9,6 г гашиша. Иссахар согласилась, что наркотик принадлежит ей (такое количество наркотика при хранении не является уголовно наказуемым как в Индии, так и в Израиле).

Изначально израильтянке инкриминировали незаконное хранение гашиша, а затем ужесточили обвинение, вменив контрабанду наркотика в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК). В октябре Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии.

Адвокаты девушки настаивали, что у Иссахар не могло быть умысла на перемещение гашиша через границу Таможенного союза, поскольку она сдала свой рюкзак в багаж и не имела к нему доступа в транзитной зоне Шереметьево. Иссахар не проходила таможенный пункт в Шереметьево ни с рюкзаком, ни без него, а значит, не пересекала таможенной границы, указывали адвокаты. В суде был допрошен старший оперуполномоченный таможни Шереметьево Даниил Герасимов, который заявил об отсутствии в действиях Иссахар состава преступления, однако суд не дал оценки его показаниям, настаивали адвокаты.

Наказание Иссахар выбивалось из правоприменительной практики по статье о контрабанде наркотиков в значительном объеме, в том числе из практики Химкинского горсуда: все осужденные за последние пять лет получили до пяти с половиной лет лет колонии, из них три четверти — условно, утверждали защитники девушки. Мособлсуд в декабре утвердил приговор Иссахар.

Еще в сентябре 2019 года Путин обсуждал вопрос об освобождении Иссахар с Нетаньяху, писало израильское издание Haaretz. По его данным, в Кремле планировали обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Тель-Авиве в 2015 году по запросу США, где он обвиняется в мошенничестве с кредитными картами. Однако Бурков в итоге был выдан США.