Футболисты брестского «Динамо» подрались с игроками «Слована» 7 29.01.2020, 20:23

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Фото: «Динамо» (Брест)

Матч завершился победой брестчан.

Товарищеский матч брестского "Динамо" против братиславского "Слована" ознаменовался групповой дракой, пишет tut.by.

Брестские футболисты находятся на сборах в Турции. 29 января они играли со "Слованом" и выиграли со счетом 1:0. Единственный гол во второй половине встречи забил Всеволод Садовский.

Под конец игры на поле началась групповая драка. Динамовец Сергей Кисляк сбил с ног соперника, который в ответ ударил его ногой. Во время драки Павел Савицкий повалил на газон словака, Элис Бакай схватил противника за горло. Разнимать футболистов пришлось судьям и запасным игрокам команд.

Сбор "Динамо" в Турции продлится до 3 февраля. Брестчане уже сыграли вничью с "Мариуполем" (2:2) и проиграли киевскому "Динамо" (0:3). Команду еще ждет встреча с самарскими "Крыльями Советов".