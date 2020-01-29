Футболисты брестского «Динамо» подрались с игроками «Слована»7
- 29.01.2020, 20:23
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Матч завершился победой брестчан.
Товарищеский матч брестского "Динамо" против братиславского "Слована" ознаменовался групповой дракой, пишет tut.by.
Брестские футболисты находятся на сборах в Турции. 29 января они играли со "Слованом" и выиграли со счетом 1:0. Единственный гол во второй половине встречи забил Всеволод Садовский.
Под конец игры на поле началась групповая драка. Динамовец Сергей Кисляк сбил с ног соперника, который в ответ ударил его ногой. Во время драки Павел Савицкий повалил на газон словака, Элис Бакай схватил противника за горло. Разнимать футболистов пришлось судьям и запасным игрокам команд.
Сбор "Динамо" в Турции продлится до 3 февраля. Брестчане уже сыграли вничью с "Мариуполем" (2:2) и проиграли киевскому "Динамо" (0:3). Команду еще ждет встреча с самарскими "Крыльями Советов".
Вот это да, да у нас настоящая заварушка! Стенка на стенку пошли команды после фола со стороны Кисляка. Хотя на первый взгляд никакой грубости там не было. Посмотрим, какие будут санкции судей. Пока целая толпа высыпала на поле, идут сложные дипломатические переговоры. #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 29 stycznia 2020