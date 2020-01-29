Трамп подписал новую торговую сделку между США, Мексикой и Канадой 29.01.2020, 21:22

Новая сделка придет на замену NAFTA.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новую торговую сделку США, Мексики и Канады на замену NAFTA.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трамп сделал переговоры о соглашении о свободной торговле в Северной Америке (USMCA) своим приоритетом во время кампании 2016 года, хотя торговые эксперты отмечают, что влияние нового соглашения между США, Мексикой и Канадой будет умеренным.

На церемонии подписания, где было более 70 республиканских членов Конгресса, но не было демократов, Трамп заявил, что новое соглашение "защищает и служит великим людям нашей страны".

Канада и Мексика уже являются двумя ведущими экспортными рынками для американских товаров. Но новое соглашение, вместе с подписанием "первой фазы" соглашения с Китаем, ослабляет торговую напряженность, которая способствовала замедлению экономического роста во всем мире.

Более года назад США, Мексика и Канада заключили соглашение USMCA на замену NAFTA, но демократы, контролирующие Палату представителей США, настаивали на значительных изменениях в сфере труда и охраны окружающей среды перед тем, как выносить его на голосование.

Сенат США в четверг, 16 января, одобрил обновление Североамериканского соглашения о свободной торговле.