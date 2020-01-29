В четверг в Беларуси будет до +4 градусов 29.01.2020, 21:25

30 января в Беларуси будет преобладать облачная погода.

На большей части территории пройдут осадки — в основном это будет мокрый снег. По востоку страны ожидается сильный мокрый снег.

Местами прогнозируется налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер будет северо-западный порывистый, утром и днем по юго-востоку — сильный порывистый, местами метель, сообщает Белгидромет.

Термометры ночью покажут -3... +2, днем ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла.