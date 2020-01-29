«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас» 22 29.01.2020, 21:38

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Лукашенко написал письмо Си Цзиньпину.

Глава Беларуси направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

«Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим», – написал в своем обращении правитель Беларуси.

Лукашенко похвалил мужество китайского народа и высокую эффективность действий руководства КНР в борьбе с новым вирусом.

Он отметил, что решил «от чистого сердца всех белорусов» направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

«Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!» – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что диктатор Беларуси поручил в самое ближайшее время направить в Китай самолет с лекарствами, средствами индивидуальной защиты (масками, халатами и перчатками), средствами дезинфекции и другими медицинскими изделиями.

Также прорабатывается при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и главных специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в белорусской врачебной помощи.