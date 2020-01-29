«В нашем классе четверо родителей забрали от нее детей в другие школы» 2 29.01.2020, 22:24

Что известно о конфликте в гомельской гимназии.

Об инцидентах в системе школьного образования мы традиционно узнаем не от педагогов, а из анонимок (и слитых в интернет видео). Иногда эти анонимки подтверждаются. На этот раз неизвестный разослал разным изданиям (нам в том числе) сообщение о том, что в гомельской гимназии №71 учительница избила ребенка. Сообщается, что «он попал в больницу, накладывали швы». Что здесь правда, что нет — неизвестно, сами потерпевшие затаились. Но заявление от родителей действительно было, сейчас в этой истории разбирается милиция, пишет «Онлайнер».

В сообщении от анонима говорится: «Учительница начальных классов избила ребенка, он попал в больницу, накладывали швы... Учительница и раньше прикладывала руку к детям... Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет». Есть там и другие детали, которые невозможно проверить: якобы в прошлом своем выпуске эта учительница ударила ученика настенными часами, родители писали на нее анонимную жалобу директору, но видимых последствий тогда не наступило.

На этот раз инцидент произошел с ученицей начальных классов. Ее родители обратились в милицию 24 января. Нынешняя история до СК пока не дошла, уголовного дела нет. В УВД Гомельской области нам подтвердили без особых деталей: «Советским РОВД Гомеля проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, выводы делать преждевременно».

Педагоги привычно ушли в подполье. Учительница, о которой идет речь, сейчас в гимназии отсутствует. Директор, похоже, в городском управлении образования — там как раз в эти минуты проходит совещание. Оставшаяся на хозяйстве в гимназии завуч Марина Филипенко чеканит в трубку: «Комментировать не будем».

Видимо, последует продолжение.

12 сентября прошлого года в Гомеле уже случился громкий инцидент, едва не взорвавший национальную систему школьного образования. Кто-то из детей снял на видео безобразный конфликт ученика и учительницы. После этого полетело много голов среди местного и республиканского начальства, учительницу сначала уволили, а потом волей президента вернули на место, школьника отправили в ИДН, а в школах страны реанимировали (по крайней мере попытались) запрет на использование мобильников.

На этот раз видео, похоже, нет.

На сайте гимназии про учительницу написано много хорошего. (Как, впрочем, про всех учителей.) Некоторые родители с этой характеристикой не согласны.

Игорь (имя изменено) — отец ребенка, который первые четыре класса учился у этого педагога. Тоже просит сохранить анонимность: «У нас же ты не можешь на кого-то пожаловаться так, чтобы тебе за это ничего не было».

О ситуации Игорь знает из родительского чата:

— Орала-орала и в процессе схватила ребенка за ухо — надорвала. Это ж я даже не представляю, с какой силой надо рвануть...

Из-за чего конкретно стала кричать — так и непонятно.

— Она неуравновешенная, — коротко характеризует педагога наш собеседник. — Если дети не понимают чего-то, то срывается, пытается втолковывать материал криком. Дети нервные были, мой ребенок после четвертого класса ручки грыз, ногти сгрызал. Хорошо, что для нас это позади, теперь успокоился. В нашем классе четверо родителей забрали от нее детей в другие школы. Жалею, что мы тоже не ушли. Историю про настенные часы слышал, это похоже на правду. Травм тогда не было, вроде бы только от часов что-то отвалилось.

Наверняка существуют и противоположные характеристики учительницы, но педагогический коллектив молчит.

Насколько серьезны повреждения? У нас есть снимки, публиковать не станем, объясним на пальцах. Левое ухо девочки действительно надорвано (либо рассечено) с тыльной стороны выше мочки. Через вертикальный разрыв длиной сантиметра полтора виден хрящ. Часть уха с сережкой, похоже, не пострадала.