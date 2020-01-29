Учитель с многолетним стажем честно рассказала о состоянии белорусской школы 1 29.01.2020, 23:01

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Что власти сделали с системой образования.

Письмо учителя с многолетним стажем, - о состоянии современной школы и о том, что надо изменить в системе образования, публикует aif.by.

- Недавно в СМИ появилось сообщение о новой должности в школе «завуч по военно-патриотическому воспитанию». И, ещё не зная функционала этого «завуча», предполагаю, что ничего хорошего ни для детей, ни для учителей не будет. Первое замечание. Аббревиатура «завуч» расшифровывается «как заместитель директора по учебной работе», так почему «завуч» по военно-патриотическому воспитанию? Надо «заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию». И второе. Есть в школе заместитель директора по воспитательной работе, одно из направлений работы которого – патриотическое воспитание. И что теперь – два заместителя директора будут заниматься воспитанием? Да и сама формулировка агрессивная, «военная».

Школа больна, и серьёзно. В свете последних трагических событий в ряде наших учреждений образования правовое и нравственное воспитание школьников должно выйти на первый план. Многие неравнодушные родители давно призывают граждан, общественные и религиозные организации, власти страны сделать все возможное для надлежащего здорового воспитания молодого поколения на духовных ценностях. А по иронии судьбы в ответ мы получаем школьную должность с названием «военно-патриотическое воспитание».

Работа - бумажная, дети - живые

Надо признать, что в существующей ситуации школа не справляется ни с воспитанием, ни с образованием. Я 20 лет проработала в «теневом» кабинете, в тесном сотрудничестве с директором и на директора. Вся работа только на бумаге. Бумаги, т. е. документы, готовятся к проверкам. Совет школы, родительский комитет школы – это всё существует, как и многое другое, только на бумаге. Социально-педагогическая служба (далее – СППС) выполняет лишь секретарские функции: собирает у классных руководителей отчёты, акты ЖБУ, справки. Психологи проводят тесты, а реальной психологической помощи оказать не могут. Да и что такое психология в школе – это, прежде всего, понимание. И любой умный учитель даст фору любому школьному психологу. А психологические центры, институты растут в стране, как грибы.

Вот пример из практики. Школа в микрорайоне Курасовщина г. Минска. Администрация решает отнять ребёнка (8-й класс) у матери-алкоголички. Но девочка, как и её мать, живёт с бабушкой и дедушкой в большой благоустроенной квартире. У девочки всё есть для учёбы, в т. ч. отдельная комната с ноутбуком. Она красиво одета. Но школе очень хочется показать свою работу с детьми, находящимися в СОП (социально опасном положении). И девочку без предупреждения, т. е. психологической подготовки, забирают в приют прямо на заседании КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). У ребёнка истерика. В течение полугода ребёнок находится в приюте, бабушка выплачивает каждый месяц по 200 рублей за её содержание, т. к. мать не работает. Мать не может найти работу в течение 3 месяцев, но всё же находит – мыть подъезд, где она работает и в настоящее время. Затем кодируется и не пьёт 1,5 года. После этого опять 10 дней запоя и лечение в наркологическом диспансере. Так зачем отнимали ребёнка? Чем школа помогла семье? Ни материальной, ни моральной помощи школа не оказала. А служба СППС и администрация школы проявили бездушие и формальность, а то и откровенную глупость.

Выявлено школой

В последнее время с правонарушениями учащихся благостная картина: появилась формулировка «выявлено школой». Хорошо всем: и инспектору УВД района, и школе – статистика позитивная. Хотя здравый смысл подсказывает: не имеет значения, кто выявил правонарушение, главное – оно есть! Увы, на деле так: учащимися школы за 2017/2018 учебный год совершено 12 правонарушений, из них 7 выявлено школой (их как бы нет), и в отчёт идёт 5 правонарушений (это реальная статистика одной из школ г. Минска). Директор потирает руки: всё хорошо, прекрасная маркиза. Бессилие школьных психологов и социальных педагогов очевидно. Не видят и не знают. Да и социальными педагогами часто работают неуспешные учителя.

Дмитрий Быков на страницах вашей газеты говорил, что учитель должен работать в школе до 40 лет. И он отчасти прав. Далее, а может, и ранее, наступает психологическое выгорание. Дети не любят таких учителей.

И учитель ненавидит детей. Да, не удивляйтесь, если он потом кричит в классе вашему ребёнку: «Закрой пасть!» А через некоторое время идёт дальше – родители всего класса ведь терпят... Вот и страдают дети. Неопытные, неискушённые, не привыкшие к притворству. Происходит деградация личности ребёнка. И потом мы имеем то, что имеем.

И не нужно это путать с социальной адаптацией или, например, патриотическим воспитанием. Многие подобные ситуации часто возникают из-за отсутствия контроля со стороны администрации. Например, тетради детей часто не проверяются, присутствие учителя и детей в кабинете во время факультативных и других оплачиваемых школой занятий не контролируется. В хороших гимназиях завуч, что называется, с уроков не выходит – и учитель вынужден готовиться. А теперь как – из-за скудных заработков учитель берёт 1,5 ставки и на замечание родителя, что отметка выставлена заниженная, без зазрения совести говорит: поймите, у меня 6 классов, я не успеваю проверять тетради.

Какой выход?

А знаменитые поборы в школе, сборы денег?! Дошло до того, что в одной из школ родители собирали деньги на подписку на журнал для классного руководителя.

А 10-балльная система, которой многие учителя просто не понимают, а родители, не понимая, ждут «девяток» и «десяток»?

Многое начинается с директора школы. Пусть простят меня феминистки, но ещё Макаренко писал, что директором школы лучше быть мужчине. Но, во всяком случае, уж никак не пенсионеру, который уже не вдохновляется и не «загорается» новыми идеями и которому ученики просто не дают жить.

Не надо вводить новые должности для функционеров, а надо думать, как готовить учителя, который и будет сеять доброе и вечное. Надо открыто обсудить и проанализировать видимые всем важнейшие проблемы образования, сделать выводы и изменить хотя бы немного ситуацию в школах страны.