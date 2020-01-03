Назван топ-5 самых безопасных авиакомпаний в мире 3.01.2020, 8:47

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Для каждого пассажира очень важно знать, какие из авиакомпаний самые безупречные.

В этом случае можно не волноваться, что авиаперевозчика лишат лицензии или он внезапно оставит пассажиров в аэропорту.

Поэтому эксперты портала AirlineRatings ежегодно составляют рейтинг самых безопасных авиакомпаний, исходя из таких критериев, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов.

Изучив все указанные характеристики, они пришли к выводу, что самой безопасной в наступившем 2020 году может считаться австралийская авиакомпания Qantas.

Второе место занял новозеландский перевозчик Air New Zealand, а третье — тайваньский EVA Air. Пятерку самых надежных авиакомпаний замкнули Etihad и Qatar Airways.

Также среди самых безопасных бюджетных перевозчиков оказались Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.