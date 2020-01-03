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Он поздравил нас новыми ценами

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  • Виктор Горбачев
  • 3.01.2020, 8:58
  • 3,366
Он поздравил нас новыми ценами

Эта поганая власть и дальше будет повышать цены на всё.

Пока мы веселимся и ликуем, пока доедаем салаты и допиваем горячительные. Пока гремят салюты, стреляют петарды и догорают бенгальские огни. Они имеют. Да-да. Всех поздравляют с новыми ценами. Но, под звон бокалов и затуманенный разум градусами, мы этого пока не замечаем и не обращаем внимания. Отрезвление приходит всегда после.

А пока, хотелось бы напомнить всем умеющим читать и понимающим. С 1 января изменится не только номер года, но и многое другое, что связано с ценами в нашей стране. Многое пойдёт в гору.

Поехали!

- Повысится базовая величина. Она равна 27 рублям — это на 1,5 рубля больше, чем прежде, до 1 января 2020 года. А с этим увеличатся и все те штрафные санкции, пошлины и прочие выплаты в "казну" государства со стороны граждан.

- Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 5 долларов в эквиваленте. Уже. Отсчёт пошёл.

- Кроме этого, увеличились выплаты за электроэнергию в среднем на 9%

- Поднялась цена и за использование газа - в среднем на 2,5%

- От 4 до 10 копеек выросли цены на сигареты. Я понимаю, что курение вред - но это реально резкий скачок сразу на такие цены.

- С 1 января "Белпочта" берет комиссию за платежи через ЕРИП. За каждую платежку с вас возьмут дополнительно 60 копеек.

- Появляется дополнительно новая графа в жировке, которая повлечёт за собою опять увеличение расходов в пользу ЖКХ. И называться она будет - "Управление общим имуществом". Теперь, плату за техническое обслуживание лифта, уборку подъезда, а также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, с 1 января будут рассчитывать не по количеству прописанных в квартире человек, а по площади квартиры.

- По прежнему будут повышать каждую субботу/воскресенье по копейке стоимость топлива.

- Цены на продукты? А нам не говорят когда они повышаются. Их просто меняют и всё. Каждый день. Так что, они будут меняться и дальше.

- Ах, и ещё. Принято решение повысить цены на алкогольные напитки и плодовые вина. Значит, народ будет пить больше, ну, как всегда, а кушать меньше. Спасибо "партии" родной.

Эта поганая власть и дальше будет повышать и повышать цены на всё. По другому они не могут рулить. Да и не понимают, как это по другому?

Поэтому, все повышения будут обосновываться тем, что мы живём в "стране для жизни". Надо терпеть и верить в лучшее. А все эти повышения? Это вина врагов. Внешних и внутренних. Поэтому? Надо, как бы, понять их и простить. И вообще, всё это по просьбам трудящихся.

Да-да. Это такая "любовь" к народу от властей. Режим, как сплошная и большая табакерка. Сколько не вкладывай в него и не вбухивай, всё равно мало.

В общем, с Новым Годом всех!

Виктор Горбачев, Фейсбук


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