Крэйг Вудкрофт посетил «Линию Сталина» и сфотографировался с автоматом в руках 3 3.01.2020, 9:11

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Не удивительно, что минское «Динамо» потерпело 12 поражений подряд.

Наставник минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в декабре посетил музейный комплекс "Линия Сталина".

Крэйг был со своими друзьями — канадцами, живущими в Швейцарии, и девушкой из Японии. Администрация комплекса встретила гостей с флагами Канады и Японии. Гости с радостью подняли флаги на флагштоках "Линии Сталина" и сфотографировались на память со своим экскурсоводом Полиной Симанишиной — поклонницей хоккея, отмечает пресс-служба "Линии Сталина".

Минское "Динамо" 3 января сыграет "Северсталью" на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" потерпели 12 поражений подряд.