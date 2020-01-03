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Крэйг Вудкрофт посетил «Линию Сталина» и сфотографировался с автоматом в руках  

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  • 3.01.2020, 9:11
Крэйг Вудкрофт посетил «Линию Сталина» и сфотографировался с автоматом в руках  
КРЭЙГ ВУДКРОФТ
ФОТО: PRESSBALL.BY

Не удивительно, что минское «Динамо» потерпело 12 поражений подряд.

Наставник минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в декабре посетил музейный комплекс "Линия Сталина".

Крэйг был со своими друзьями — канадцами, живущими в Швейцарии, и девушкой из Японии. Администрация комплекса встретила гостей с флагами Канады и Японии. Гости с радостью подняли флаги на флагштоках "Линии Сталина" и сфотографировались на память со своим экскурсоводом Полиной Симанишиной — поклонницей хоккея, отмечает пресс-служба "Линии Сталина".

Минское "Динамо" 3 января сыграет "Северсталью" на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" потерпели 12 поражений подряд.


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