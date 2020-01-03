О народной лайк-социологии Игорь Яковенко

3.01.2020, 9:20

Никакого «путинского большинства» не существует.

За последние два года анализ соотношения лайков и дизлайков под трансляцией в ютубе выступлений Путина, а затем и других президентов, стал повальным увлечением. Народная лайк-социология подкупает своей доступностью, наглядностью и возможностью личного включения и контроля за процессом. Поставил лайк или дизлайк, оставил комментарий и стал участником "народного волеизъявления".

Популярность народной лайк-социологии подпитывается еще и недоверием к традиционной опросной социологии, которая при путинском режиме стала настоящей лженаукой, "продажной девкой путинизма". Особенно это касается электоральной социологии и производимых ею пресловутых рейтингов.

Однако, народная лайк-социология, если и позволяет судить об отношении к главе государства, то лишь в том смысле, что показывает лживость мифа о всенародной любви к Путину и позволяет предположить, что никакого "путинского большинства" не существует.

Статистика лайков и дизлайков в ютубе постоянно, мягко говоря, корректируется. В случае с видео трансляции выступлений Путина можно наблюдать "скручивание" дизлайков и "накручивание" лайков. НТВ, единственный федеральный канал, который не отключил возможность выражать свое отношение к новогоднему приветствию Путина, на момент публикации этой заметки показывал 12 тысяч лайков и 51 тысячу дизлайков, то есть соотношение: 1:4,25 в пользу негатива. При этом были зафиксированы многочисленные "подкручивания" статистики в пользу Путина. То есть, реальное соотношение лайков и дизлайков намного более негативно по отношению к Путину, но каково оно в цифрах, сказать трудно.

Но делать из этого вывод, что в стране такой тотальный перевес негатива по отношению к Путину было бы опрометчиво. Помимо того, что далеко не все россияне пользуются интернетом, совсем уж небольшой процент склонен оставлять комментарии к видео и выражать свое мнение с помощью лайков и дизлайков. За 20 лет своего правления Путин забетонировал политическое, медийное и гражданское пространства до такой степени, что вот эта возможность поставить дизлайк Путину многими воспринимается чуть ли не единственной возможностью выразить свой протест. Выборов нет, свободных медиа нет, уличный протест подавляют дубинками и тюремными сроками – остается только ставить дизлайки Путину и ругать его в комментариях.

Тут, кстати, можно сравнить народную лайк-социологию применительно к новогоднему обращению президента Украины Владимира Зеленского, у которого соотношение лайков и дизлайков: 39 тысяч лайков против 3,9 тысяч дизлайков. То есть десятикратное превосходство позитива над негативом. Тут тоже были зафиксированы факты "подкручивания" в пользу президента Украины, но предположить, что специалисты по подтасовкам, работающие в пользу Зеленского настолько (на порядок!) эффективнее своих коллег, работающих в пользу Путина, довольно сложно. И дело даже не только в том, что Путин за 20 лет надоел россиянам намного больше, чем Зеленский, который служит президентом Украины меньше года. И не только в том, что приветствие Зеленского было неизмеримо более человечным, чем тупая казенная тоска, которой было пронизано приветствие Путина.

Все это так. Но главная причина, по которой отношение к двум президентам, зафиксированное народной лайк-социологией, отличается даже не в разы, а на порядки, заключается в том, что люди в Украине, которые не любят Зеленского, могут найти множество более эффективных способов, чтобы эту нелюбовь выразить. В Украине есть свободные выборы, свободные СМИ, свободная улица, свободное гражданское общество. В России ничего этого нет, поэтому чуть ли не весь протест, ну, или значимая его часть уходит в эту крохотную щелочку, оставленную властью оппозиционно настроенным россиянам.

Зашел на ютуб, поставил дизлайк Путину, потом посмотрел статистику и на душе, вроде, полегчало…

Один из немногих позитивных эффектов народной лайк-социологии может состоять в раскручивании пресловутой спирали молчания в обратную сторону. Нам два десятилетия внушали, что мы – в абсолютном меньшинстве, в 14-процентном гетто. Это, естественно, не вызывало воодушевления.

Народная лайк-социология показывает, что нас много. И это хорошо, даже если народная лайк-социология преувеличивает. Но лучше все-таки искать более надежные способы замеров общественных настроений и более эффективные формы протеста, чем борьба за ютуб-статистику под трансляциями выступлений Путина. Который о наших стараниях все равно не узнает, поскольку интернетом пользоваться не умеет…

Игорь Яковенко, blogspot.com