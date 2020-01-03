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Что произошло в белорусском футболе во время новогодних праздников

  • 3.01.2020, 9:38
Что произошло в белорусском футболе во время новогодних праздников

БАТЭ и Брест выбрали тренеров, чемпион может лишиться важнейших игроков, в «Шахтере» – массовый исход.

Топовым белорусским клубам в последние дни года было не до праздника. Команды определялись с главными тренерами или подписывали футболистов, или прощались с ними, пишет «Трибуна».

Брест и БАТЭ определились с тренерами

Два сильнейших клуба Беларуси официально представили своих новых главных тренеров 31 декабря. Обошлось без сенсаций. Брестское «Динамо» и БАТЭ утвердили в должностях тех, о ком говорили в последнее время. В Борисове остановились на кандидатуре Кирилла Альшевского, до этого работавшего с дублем «желто-синих».

После расставания с Марцелом Личкой в брестское «Динамо» сватали не одного специалиста. С разной степенью достоверности назывались Олег Дулуб, Александр Хацкевич, Юрий Калитвинцев и Олег Кононов. В итоге новоявленный чемпион Беларуси решил никого не брать со стороны, а довериться Сергею Ковальчуку, который до недавнего время был спортивным директором клуба и вообще уже не раз тренировал «Динамо» – правда, исключительно в непростые времена.

«Минск» лишился главных трансферных активов

Игру «Минска» в атаке в минувшем сезоне определяли собственные воспитанники Иван Бахар и Евгений Шевченко. Первого по ходу сезона сватали в российскую Премьер-лигу, молдавский «Шериф» и несколько белорусских клубов. 21-летний Бахар решил не покидать столицу и после истечения контракта с «Минском» подписал соглашение с «Динамо».

23-летний Шевченко хотел отправится в Польшу, а оттуда в чемпионат позападнее, но на практике вышло немного иначе. Нет, Евгений все-таки переехал на Запад, но не за границу, а в Брест, где и начнет новый сезон.

«Шахтер» официально расстался с группой лидеров

Еще перед заключительным туром Юрий Вернидуб, возглавивший Солигорск, обозначил, что в команде не будет многих важных игроков, в том числе Павла Рыбака, Элиса Бакая и Николая Януша. Последний трогательно попрощался с клубом через пост в Instagram.

К трио присоединились Юрий Ковалев и Валерий Громыко, переходящие в тульский «Арсенал». Официально о расставании со всеми перечисленными футболистами в Солигорке объявили 31 декабря.

Как оказалось, это еще не все потери «горняков». Контракт с «Шахтером» закончился у Александра Володько. Похоже, нет места в составе и украинцу Василию Прийме. «У него еще год контракта, однако я Прийме сказал, что на него не рассчитываю. Во-первых, в связи с тем, что в этом году ужесточили лимит на легионеров», – поздравил соотечественника с наступившим Вернидуб.

Брестское «Динамо» может потерять ключевых игроков

Новый сезон «Динамо» может начать без двух лидеров – Александра Гутора и Павла Нехайчика. У обоих завершились контракты. Клуб предложил новые и ждет ответа от футболистов. Но у тех появились другие варианты.

Гутором интересуются «Крылья Советов», сражающиеся за выживание в РПЛ. Главный тренер самарцев Миодраг Божович находится в поисках голкипера, и белорус – очень привлекательный вариант для усиления. По информации российского журналиста Сергея Егорова, Гутор вот-вот подпишет двухлетний контракт с Самарой.

Вскоре после официального расставания с «Динамо» Марцел Личка выразил сожаление, что Нехайчик покинет Брест – капитан хочет перебраться поближе к Минску. Перед самым Новым годом появилась конкретика по новому клубу – с большой долей вероятности им станет БАТЭ, в котором Павел начинал профессиональную карьеру.

Что слышно у других команд?

В последний день 2019-го с «Гомелем» расстался Антон Шрамченко, набравший в сезоне 2+7 и бывший важной частью грозной атаки клуба. «Городея» и россиянин Артем Митасов пошли разными дорогами. Российский полузащитник перешел в команду из ФНЛ – курский «Авангард». Всего в новогоднюю ночь контракты с «сахарными» завершились еще у семи игроков – Леонида Ханкевича, Максима Ровбута, Николая Романюка, Максима Высоцкого, Романа Волкова, Филиппа Рудика и Михаила Башилова.

Примерно такая же ситуация в «Слуцке». 31 декабря свободными агентами стали Александр Анюкевич, Павел Назаренко, Виталий Кибук, Алексей Тимошенко, Мурат Хотов, Алексей Пустозеров, Игорь Губанов, Седрик Куадио и Адах Джозеф.

«Энергетик-БГУ» продолжает делать ставку на молодежь. В Минск приехал 18-летний российский голкипер Владислав Баконин из «Зенита-2».


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