Кризис начинается? 4 3.01.2020, 10:02

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Беларусь провалила экспорт в страны «дальней дуги».

Падение экспорта обычно означает сокращение валютной выручки. А последнее уже ведет к дефициту валюты на внутреннем рынке. О том, каковы расклады на сегодня, пишут banki24.by.

Российские санветслужбы до сих пор держат на коротком поводке производителей мясомолочной продукции из Беларуси. По словам вице-премьера Владимира Дворника, в конце декабря под ограничениями в РФ находились 60 белорусских предприятий. При этом в полном «бане» на российском направлении было около 20 производителей. За 11 месяцев недопоставки мясной продукции из Беларуси в Россию по сравнению с 2018 годом достигли 155,6 млн USD.

Снижение экспорта произошло почти полностью за счет уменьшения вывоза товаров в физическом выражении. Недружественные действия россиян давно стали обыденной практикой отношений между двумя государствами. Поэтому белорусское правительство поставило задачу компенсации потерь по экспорту в Россию за счет других направлений. Особенный упор власти сделали на так называемые страны «дальней дуги». Эта группа стран объединяет государства, которые не входят в СНГ и ЕС. В сценариях чиновников доля этих стран во внешней торговле должна вырасти до 33%.

Реальность 2019 года показала, что оценки белорусских властей были чересчур оптимистичными. По итогам 11 месяцев доля «дальней дуги» в торговом обороте Беларуси составила 18,2%. Это выше, чем в 2018-м (16,6%), но все еще бесконечно далеко от заявленных 33%.

Более того, торговля со странами вне СНГ и ЕС приносит Беларуси больше негатива. Экспорт за 11 месяцев вырос на 3,8%, а импорт — сразу на 11,1%. Благодаря скачку импорта отрицательное сальдо с этой группой стран выросло с 1,966 до 2,513 млрд USD.

Получается, что торговля с «дальней дугой» не только не компенсирует дыру в торговле с Россией (7,292 млрд USD за 11 месяцев), но и расширяет ее. В 2019 году на данном направлении покрытие импорта экспортом упало до 65,1%. Это значит, что на каждых 100 USD импорта в Беларусь приходилось только 65 USD нашего экспорта.

В осенние месяцы ухудшение ситуации шло по нарастающей. За сентябрь экспорт товаров в страны вне СНГ обвалился на 14,2%, за октябрь — на 18,4%, за ноябрь — на 22,4%. Такого глубокого падения не было даже в период закупорки трубопровода «Дружба» загрязненной нефтью из России. За сентябрь—ноябрь Беларусь недосчиталась по странам вне СНГ 709,7 млн USD товарного экспорта. Импорт из стран вне СНГ подскочил к 2018 году на 372,3 млн USD. В результате сальдо внешней торговли за 3 месяца ухудшилось на 1,082 млрд USD.

Главными причинами просадки экспорта стали недопоставки нефтепродуктов и калийных удобрений. В 2018 году Россия перекрыла реэкспортные схемы с Украиной, что вынудило власти перераспределить производство в пользу внутреннего рынка. Проблемы в калийной сфере связаны с отсутствием долгосрочного контракта на поставку удобрений в Китай.