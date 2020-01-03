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Трамп предостерег Эрдогана от военного вмешательства в дела Ливии

  • 3.01.2020, 10:49
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Трамп предостерег Эрдогана от военного вмешательства в дела Ливии

Президент США подчеркнул важность дипломатии.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 2 января высказал мнение, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии осложнит ситуацию в этой стране. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Reuters.

Трамп и Эрдоган в ходе разговора "подчеркнули важность дипломатии в решении региональных проблем", отмечает агентство.

Других деталей разговора между Трампом и Эрдоганом Белый дом не приводит.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар.


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