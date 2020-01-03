Китай подтвердил существование третьего «отредактированного» ребенка 3 3.01.2020, 11:12

1,947

Отчет не содержит никакой дополнительной информации о ребенке.

В понедельник 35-летний китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Но оказалось, что на Земле есть еще третий «отредактированный» ребенок. Об этом пишет Futurism, (перевод - tut.by).

Сообщение о приговоре ученого распространило китайское государственное информационное агентство «Синьхуа». Однако в его последний доклад вошла еще одна новость: официально подтверждено, что третий «отредактированный» ребенок уже родился.

Оказывается, еще в ноябре 2018-го, когда Хэ Цзянькуй объявил о существовании близнецов с отредактированными генами, он также сказал, что еще одна женщина беременна ребенком с измененными генами.

В январе биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут (William Hurlbut) заявил информационному агентству Agence France-Presse, что много говорил с китайским ученым об этом третьем «отредактированном» ребенке. Он сказал, что полагал, будто в то время женщина, вероятно, была на 12−14 неделе беременности, то есть она должна была родить примерно в июне или июле 2019 года.

Теперь же «Синьхуа» упомянуло, что Хэ Цзянькуй приговорен за «эксперимент, в котором родились три генетически отредактированных ребенка».

Отчет не содержит никакой дополнительной информации о ребенке. Мы не знаем его пол, состояние здоровья, были ли при родах какие-либо осложнения — и даже жив ли ребенок.

Но мы знаем, что этот ребенок родился, а это значит, что на нашей планете существуют целых три человека, измененных при помощи генной инженерии.