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МВД рассказало о нападении последователя «лубянского стрелка» в Верхнедвинске

  • 3.01.2020, 11:17
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МВД рассказало о нападении последователя «лубянского стрелка» в Верхнедвинске

18-летний парень напал на милиционеров с ножом.

Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест. Сотрудников МВД доставляли в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. На сегодняшний момент их здоровью и жизни ничего не угрожает, — прокомментировал tut.by официальный представитель МВД Виктор Новиков.

Делом уже занимается Следственный комитет и в ближайшее время он обнародует информацию по ЧП.

Напомним, ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Подробности инцидента были опубликованы в соцсетях: парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД, а при задержании оказал сопротивление. Официальных подтверждений этому нет.

31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором молодой человек, который представляется Глебом Т., говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео он не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой Telegram-канал. В его ТГ-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы.

В посте Глеб Т. пишет, что вдохновился недавним нападением на здание ФСБ в Москве.


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