Ведущие мировые словари выбрали слова года 3.01.2020, 11:29

Грета Тунберг

Они передают основные события, случившиеся в 2019.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "климатическую забастовку" (сlimate strike). На сайте словаря отмечается, что климатическая забастовка - это форма протеста, которая стала популярной около года назад в связи с акцией шведской школьницы Греты Тунберг и с тех пор переросла в общемировое движение, пишет "Зеркало недели. Украина".

Впервые словосочетание "климатическая забастовка" было зарегистрировано в 2015 году, когда событие с таким названием прошло в Париже во время конференции по изменениям климата. Вместе с тем, с тех пор климатические забастовки распространились и стали частым явлением во многих крупных городах мира. В этом году частота употребления термина выросла в 100 раз.

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года "climate emergency" (климатическое ЧП).

"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", − подчеркнула редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Назвал самое популярное слово года и портал словарей английского языка Dictionary.com. В этот раз этого статуса удостоилось прилагательное "экзистенциальный".

Портал указывает, что "экзистенциальный" употребляется в двух значениях. Первое – "относящийся к существованию". В этом значении слово начало употребляться в английском языке в 1600-х годах в случаях, когда под угрозу ставится сам факт существования чего-то. Например, экзистенциональная угроза для вида подвергает его существование реальной, конкретной угрозе.

Второе значение слова "касается природы человеческого существования, определяемой свободно сделанным выбором индивида". Впервые употребление слова в этом значении было зафиксировано в 1900 году и связано с экзистенциализмом, философией, которая анализирует универсальные черты человеческого существования и рассматривает человеческое бытие как явление, описывая различные ситуации.