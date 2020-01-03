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Помпео: Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы

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  • 3.01.2020, 11:46
Помпео: Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы
Майк Помпео
Фото: Reuters

В Багдаде отмечают ликвидацию генерала Сулеймани.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются новости о ликвидации командующего отрядами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Об этом он сообщил в Twitter.

"Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет", — написал Помпео.

Напомним, сегодня США нанесли четыре ракетных удара по Багдаду. В Пентагоне официально подтвердили, что провели спецоперацию с целью убить генерала Касема Сулеймани — Вашингтон причисляет его к террористам.


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