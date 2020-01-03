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На чем мы ездим?

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  • Дмитрий Савич, активист «Европейской Беларуси»
  • 3.01.2020, 12:03
  • 6,210
На чем мы ездим?
иллюстрационное фото bymedia

Решение большей части проблем современной Беларуси на поверхности.

Одним из важнейших факторов экономического успеха США в начале 20 века стал запуск Генри Фордом автомобильного конвейера. Второго после Oldsmobile, но более эффективного. Так началась эра массовой автомобилизации Америки, а потом и всего мира. Граждане стали тратить гораздо меньше времени и усилий на перемещение из пункта А в пункт В. Американцы стали более мобильными и конкурентоспособными. Экономике страны был дан мощный импульс. Что представляют из себя Штаты в наше время — всем известно. Это мировой экономический, политический и финансовый лидер.

А что происходит с автомобилизацией населения спустя 100 лет после этого события в Беларуси? Хвалиться, в отличие от США, просто нечем. Автопарк страны представлен, в основном, подержанными иномарками. Новые машины «от дилеров» зарекомендовали себя не с лучшей стороны в силу низкого качества сборки и комплектующих, высокой цены для кармана среднестатистического белоруса.

Попытка организовать массовое производство авто в Беларуси (СЗАО «БЕЛДЖИ») для удовлетворения внутреннего спроса вызвала шквал критики в следствие невысоких потребительских характеристик этих машин. Автомобили европейской и американской сборки традиционно вызывают больше доверия у белорусских автолюбителей и профессионалов. Но по причине введения в 2011 правительством драконовских заградительных таможенных пошлин, приобрести автомобиль «оттуда» стало гораздо сложней.

Однако заострить внимание хотелось бы на общественном транспорте, которым пользуются белорусы. Притом не только автомобильном. Автобусы и «маршрутки» государственных АП, которые курсируют между городами, представляют из себя в основном жалкое зрелище.

Коптящие, чадящие, дымящие, шумящие, дребезжащие, абы какой сборки колымаги, которые за 2 часа поездки могут вытрясти всю душу из пассажира. Подвески в основной своей массе — в отвратительном состоянии.

Каждая яма или кочка на дороге способны сломать шейные позвонки едущим внутри этих адских тарантаек. Нередко в салон поступают выхлопные газы, что делает их похожими на нацистские душегубки. На пригородных маршрутах и непосредственно в населенных пунктах — автопарк такой же. Отдельная тема городские троллейбусы производства ОАО «Белкомунмаш». Компрессор, который нагнетает-спускает воздух из пневматической системы, отвечающей за торможение и открытие-закрытие дверей, может вызвать нервный срыв и шоковое состояние у неподготовленного человека. Во время его «включения» дикий шум и вибрация сотрясают весь салон.

Дизельные двигатели городских автобусов МАЗ дают такой же эффект из-за неправильной регулировки подачи топлива. И все для экономии последнего. Можно так же вспомнить об отключенных с той же целью печках городского общественного транспорта в минус. Вопрос нашим «конструкторам» и ответственным работникам: Это нормально? Куда уходят деньги на обновление, ремонт и модернизацию подвижного состава? Частные перевозчики ненамного лучше, так как принадлежат или курируются, как правило, этими же коррумпированными чиновниками Минтранса.

Чего только стоят их «прилепленные» друг к другу ряды кресел, в которых человек выше среднего роста вынужден подпирать коленями подбородок. В 2019 году всем запомнилась история с четырьмя поломками пассажирских поездов «штадлер», курсировавших между Минском и Гомелем. Сотни пассажиров застревали в дороге на много часов по причине их технической неисправности. Когда все развитые страны мира внедряют скоростные поезда, Беларусь использует в основном подвижной состав с характеристиками времен позднего СССР. Время в пути по маршруту Минск-Гомель (ок. 300км) у этого чуда белорусско-швейцарской инженерной мысли занимает в среднем 3,5 часа. Такой же состав в Германии или Японии преодолевает это расстояние за час-полтора. Внутренние авиаперевозки в нашей стране практически отсутствуют. Хотя даже во времена СССР они были (знаменитые «кукурузники» АН-2). Все потому, что на рынок не допускаются другие перевозчики кроме государственного монополиста «Белавиа». Минское метро так же представляет из себя слепок времен Советского Союза.

Недостаточная развитость транспортных коммуникаций в Беларуси уменьшает эффективность экономики и конкурентоспособность страны на мировом рынке. Так чем же занимались наши государственные мужи под руководством несменяемого Лукашенко все 25 лет своего правления? Думаю, вопрос риторический. А решение большей части проблем современной Беларуси на поверхности. Немедленная смена власти на всех уровнях и модернизация страны по нормальным цивилизованным европейским стандартам.

Дмитрий Савич, активист «Европейской Беларуси», специально для Charter97.org


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