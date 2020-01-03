Видеофакт: Расстрел автомобилей из фейерверка в Пружанах 5 3.01.2020, 12:13

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иллюстрационное фото

Могла сгореть вся парковка.

В Пружанах молодые люди буквально расстреляли из фейерверков автомобильную парковку. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет tut.by.

Происшествие случилось на улице Интернациональной. На записи видно, как парни установили фейерверк прямо на парковке. Судя по всему, установку плохо закрепили, поэтому после первого залпа она упала и заряды полетели в находившиеся рядом автомобили.