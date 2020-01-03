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«Белнефтехим»: Белорусские НПЗ снизили загрузку до минимума

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  • 3.01.2020, 12:29
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«Белнефтехим»: Белорусские НПЗ снизили загрузку до минимума
Фото: mazyr.by

Это сделано для недопущение заморозки производственных мощностей.

Белорусские НПЗ ("Нафтан" и Мозырский) снизили загрузку до технологического минимума. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление "Белнефтехима".

"Для недопущения приостановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума".

Ранее сообщалось, что Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. В "Белнефтехиме" подтвердили эти сведения. "Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов", — говорят в концерне. Там уточнили, что речь идет о поставках нефти из России и других источников.


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