Волшебные вечера: лучшие рождественские фильмы для всей семьи 1 3.01.2020, 12:38

Что посмотреть на Рождество?

В праздничные дни самое время посмотреть фильмы про Рождество. В теплом семейном кругу или с друзьями можно смотреть фильмы про Рождество, пишет украинское издание "Сегодня".

"Рождественские каникулы", 1989

Если вы ищите типичные американские фильмы про Рождество – этот вариант самое то. Комедия с Чеви Чейзом, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис в главных ролях порадует и Вас, и вашу семью. По сюжету, отец семейства Гризвольдов, Кларк, решает устроить для своей семьи лучшее празднование Рождества в их жизни. Но все идет не по плану, и праздник оборачивается катастрофой.

"Рождественские хроники", 2018

Вы представляете Курта Рассела в роли Санты? Нет? Тогда посмотрите этот фильм. "Рождественские хроники" – крутой современный фильм для детей и взрослых. В канун Рождества брат и сестра Кейт и Тедди Пирс собираются заснять на видео появление Санты. Смелый замысел детей выливается в необыкновенное приключение, о котором они не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник.

"Добро пожаловать или соседям вход воспрещен", 2006

Вражда между соседями – это страшно, а если она обостряется накануне Рождества – становится еще страшнее. В фильме есть много гирлянд, фейерверков и елочных украшений, которые однозначно поднимут вам настроение. Комедия про двух девушек – Аманду и Айрис, которым не везет в отношениях с мужчинами.

"Пережить Рождество", 2004

Фильм про Рождество, любовь, семью и одиночество. Из-за скверного характера у миллиардера Дрю Лэтама совсем нет близких ему людей. Нет семьи и даже друзей нет. Это сильно гложет героя фильма, а в канун Рождества депрессия по этому поводу становится просто невыносимой. Однажды Дрю бесцельно ездил по улицам города и случайно наткнулся на дом, в котором жил в детстве. Его охватывает непреодолимое желание отметить Рождество именно в этом доме и вскоре незнакомые ему люди за солидное вознаграждение соглашаются стать его семьей на время праздников.

"Чудо на 34-й улице", 1994

Один из самых популярных американских фильмов о Рождестве. Внесен в Национальный реестр наиболее значимых фильмов. Получил три "Оскара" и два "Золотых глобуса". В центре сюжета шестилетняя девочка, которой мама рассказала, что Санта Клауса не существует, а подарки детям дарят родители.

"Вечера на хуторе близ Диканьки", 1962

Сюжет всем знаком – это переложение на экран произведения Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством". Кузнец Вакула добивается сердца первой красавицы Оксаны, на что капризная барышня ставит "невыполнимое" условие: "Достанешь царицыны черевички, выйду за тебя замуж!". Что Вакула неожиданно для себя и делает, правда, не без помощи потусторонних сил. Отличительная черта фильма – атмосфера волшебной, но не приторной сказки.